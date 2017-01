Soome juubeliaasta tekitab küsimusi. Siin on vastused!

Miks peab detsembris peetavat sünnipäeva juba nüüd tähistama hakkama?

Sest sajandivanune sünnipäev väärib põhjalikku tähistamist ning 11 kuud ongi just sobiv tempo, mille jooksul jõuavad nii soomlased "ärgata" kui ka Soome sõbrad end juubelipeo kõrghetkedeks häälestada!

Kas riigi sünnipäevapidu on soomlaste seas populaarne?

Statistika andmeil tähistab 80% soomlastest iseseisvuspäeva koos perega, 60% pidutseb sõprade ringis. Vaid neli soomlast sajast ei pea 6. detsembrit pidupäeva vääriliseks.

Kui palju inimesi on juubeliaastaga seotud?

Enam kui 400 000 soomlast ehk 8% soomlastest. Neile lisaks on kaasatud ligi kaks miljonit vabatahtlikku. Soome Iseseisvuse 100. sünnipäeva programmi kuulub enam kui 2500 ettevõtmist, neid jagub ka üle Soome piiride.

Juubeliaasta ettevalmistamise ja koordineerimise eest vastutab Soome 100 sekretariaat Soome Riiginõukogu kantseleis. Kogu Soomet hõlmava töö eest vastutab maakondade liidust ja kuuest suuremast linnast moodustatud 25-liikmeline piirkondlik võrgustik.

Kui palju see kõik maksab?

Juubeliaasta eelarve on 19 miljonit eurot.

Milline on kõige kallim projekt juubeliaasta kavas?

Rahalist toetust on Soome 100 hanke kaudu saanud 160 ettevõtmist, rahas mõõdetuna vahemikus 1000 – 300 000 eurot.

Suurim erasektorist tulnud toetuse saaja on valgustkunstnik Kari Kola teos Luminous ehk helendus, mis ühendab mitu Soome linna. Valgusinstallatsioonide sari saab alguse Helsingist aastavahetuse ööl ning kulmineerub detsembri algul ühtaegu Savonlinnas, Tamperes, Oulus, Kilpisjärvel Saana-tunduril ning Soome ajalool esimeses pealinnas Turus, valgustades linna parke ja legendaarset Turu linna kindlust.

Teiste hinnalisemate ettevõtmiste hulgas on:

Seni veel lahtiseletamata sisuga kunstiteos jäämurdjatele Tanssivat jäänmurtajat – 255 000 euroa,

Väinö Linna romaani "Tundmatu sõdur" põhjal vändatud mängufilm Tuntematon sotilas – 200 000 euroa,

Soome koolide hange Sata koulua – 200 000 euroa,

Sööme koos ehk toitumisalane ühishange Syödään yhdessä – 200 000 euroa,

Juubeliaastal teele saadetav satelliit ehk Suomi 100 -satelliitti – 150 000 euroa,

Kotikylä – Mobile homes (150 000 euroa)

Eestiski ette elevust tekitanud mängufilm legendiks saanud soomlasest, keda maailm tunneb kunstnikunimega Tom of Finland – 100 000 euroa.

Kas kõik saavad raha, kes küsida oskavad?

Rahalist toetust on saanud vaid murdosa soovijaist, sest praeguseks on Soome 100 ametlikku programmi kinnitatud 2600 hanget, avaldusi laekub endiselt – iga nädal sadakond. Lõviosa juubelisündmustest teostatakse siiski iseseisvalt, paljud neist pole riigiraha selleks isegi küsinud. Ent ka nende sündmuste hulgas on ettvõtmisi, mis sobivad riigi esindusprogrammi.

Kas juubeliaastal on ka oma tunnuslause?

Juubeliaasta teemaks on ühised ettevõtmised ja märksõnaks Yhdessä ehk koos. Nii on ka sellel erilehel siin pealkirjaks Tähistame koos! Soome iseseisvuse 100. sünnipäev on tänase sugupõlve olulisim sündmus, nii tähistatakse seda kogu aasta, kõikjal Soomes. Kuid ka välismaal – oma ametliku kavaga tähistavad naabri juubelit veel ka Rootsi, Venemaa ja Eesti. Nii väljendub siingi aasta teema: ühiselt ehitatakse tulevikku, rõõmustatakse ja tehakse koostööd.

Kuidas Soome juubeliaasta väljapoole ja tänavapildis välja näeb?

Juubeliaasta on nähtav kõikjal, lisaks ametlikule kodulehele – www.suomifinland100.fi, on juubeliaasta kontod, märksõnaga SuomiFinland100, olemas kõikjal sotsiaalmeedias (Facebook, Instagrami, Twitter, Youtube ja Snapchat). Märksõnadega #Suomi100 ja #Finland100 leiab igaüks enesele meelepärase sündmuse ja saab ka ennast n-ö kaardile kanda.

Soomes tänavapildis on aasta näha temaatiliste lippude ja plakatitena. Programmi ja erinevate piirkondade kavad leiab aadressilt suomi100.fi

Kas tavakodaniku häält on ka kuulda võetud?

On. Küsiti muuhulgas, millise rõhuasetusega pidustusi oodatakse. Rahva sooviks olid tulevikule suunatud mõtted. Praegune peokava ongi seetõttu nii laiapõhjaline, et sellest leiab igaüks midagi. Mõeldakse tulevikule, elatakse olevikus ja hoitakse hoolega meeles ka minevikku.

Milline on Soome juubeliaasta kõige erilisem sündmus?

Selle vastuse võib igaüks öelda täpselt aastapärast. Kindel on, et kava täieneb pidevalt ning uusi ettevõtmisi saab registreerida veel kuni oktoobrini. Sest juubeliaasta programm on avatud kõigile.

Talvekuudel pööratakse rohkem tähelepanu Soome ilmale ja talispordihullusele. Suvel väärtustatakse loodust. Ning sellega seoses on Soome juubelipidustuste Eesti toimkonnale silma jäänud suve vaieldamatu tippsündmus ehk polaarpäeva ajal toimuv jaaniöine ühismatk Saanatundru tippu.

Mis pärast juubeliaastat sajandi täitumist tähistama jääb?

Kui Soome riiklus 1967 aastal oma 50. juubelit tähistas, loodi Soome iseseisvuse juubelifond Sitra. Midagi sellist nüüd plaanis pole. Küll on aga räägitud riigi ajalugu jäädvustavast muuseumist. Kindel on aga, et juubeliaastal saab Soome endale uue rahvuspargi, mis rajatakse Olulu läänis asuva Suomussalmi valda, Hossa puhkeküla lähedusse.