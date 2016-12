Soome 100 pidustused jõuavad ka Vabaduse platsile

Soome 100. juubeliaastat tähistatakse suurelt ka Eestis

“Tulemas on meie sugupõlve olulisim juubeliaasta, mida tähistatakse aastaringselt kogu Soomes,” ütleb Soome Vabariigi suursaadik Eestis Kirsti Narinen.

“Soome juubeliaasta teemaks on “Üheskoos”. Seda aastat valmistati ette ja ka tähistatakse koostöös soomlaste ja Soome sõpradega. Seetõttu on mul väga hea meel, et Postimees avab oma veebikeskkonnas Soome 100 teemaportaali, kus kogu aasta jooksul kirjutame sellest, mis meile – soomlastele – tähtis on. Nii minevikus, olevikus kui ka tulevikus. Tähistame koos!”

Lisaks Eestile ja teistele Soome naabermaadele korraldatakse üritusi pea sajas riigis üle kogu maailma. Pidustused algavad vana-aastaõhtul suure avaüritusega Helsingis.

Suur pidupäev 10. juuni

Eestis on Soome juubeliaasta peasündmus 10. juunil Tallinnas Vabaduse väljakul toimuv Soome 100 suurkontsert. Laval on mõlema riigi tuntud artistid ja kavas on muusikaline segu nostalgiast ning uutest trendidest, soomlaste ja eestlaste ühisesinemistest. Kontserdi ja mitmete teiste juubelisündmuste korraldaja Eestis on Soome Instituut.

Samal päeval avatakse Tallinnas näitus ”100 Soome asja”.

“Näitus kirjeldab argiste ja humoorikate asjade kaudu seda teed, mida mööda soomlased on tänasesse päeva jõudnud: vaesest riigist üheks maailma arenenuimaks maaks,” ütleb Soome Instituudi juhataja Anu Laitila.

Veel mahub sellesama juunikuu laupäeva kavva Eesti ja Soome ühise sünnipäevapeo auks korraldatud suur jalgpalli maavõistlus, kus samal ajal toimuvate kümnete jalgpallimatšide käigus püütakse välja selgitada, kumb maa vutis parem on.

“Jagatud rõõm on mõõtmatu ja on siiralt hea meel, et saame rahvana tähistada seda erakordset juubelit koos naabritega. Soojad tervitused üle lahe juubeliaasta alguse puhul!”' ütleb Eesti Vabariigi 100. aastapäeva korraldustoimkonna juht Jaanus Rohumaa.

Soomega seotud sündmusi toimub Eestis palju kogu 2017. aasta vältel – olgu nimetatud või fotovõistlus “100 hetke”, kus eestlased pildistavad Soomet ja soomlased jäädvustavad Eesti hetki, aga Eestis saab proovida ka Soome tänavatoitu, näha ja kuulda Soome tsirkuseartiste, kirjanikke, muusikuid jpt.

Soome 100 meediapartner Eestis on Eesti Meedia.