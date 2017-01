Filmirežissöör Aku Louhimies: «Tundmatu sõdur» on meie rahvusmälu kristall

«Linna sõjaromaani lugu, tegelaskujud ja nende kogemused ning katsumused on soomlaste rahvuspärand, osa soomlusest ja suur osa sõda kogenud sugupõlve ning nende järglaste – meie – identiteedist. See on lugu, mis ei tohi ununeda,» rõhutab Louhimies YLE-Areena portaalis avaldatu videos.

«See lugu on kui meie rahvusliku mälu kristall ja usun, et «Tundmatu sõduri» taustal suudame ja oskame paremini mõista neid kriise, mis tänases maailmas meid mõjutavad. Läbi selle romaani mõistame ehk paremini neid inimesi, kes on pidanud pagema julmuste ja ülekohtu eest ning põgenema oma kodudest ja sünnimaalt,» on režissöör veendunud ja loodab, et on oma isamaa sajanda sünnipäeva auks loodud linateoseses Väinö Linna romaanis kirjeldatule truuks jäänud.

«On suurepärane, et saan osaleda just nimelt Linna sõjaromaani põhjal sündinu tõlgenduses. See ei ole mingilgi moel juba olemasoleva, 1955. aastal linastunud mängufilmi kordus, vaid meie endi täiesti ehe versioon ja kunstiline nägemus sellest soomlastele nii olulisest loost,» kirjeldab näitleja Eero Aho, kes kehastab filmi peategelast nimega Rokka.

Mängufilmi võtted algasid 2016. aastal juunis. Talviseid stseene filmitakse veel praegugi. Võttepaikadeks on sõjaväeosa Vekaranjärvel, Kotka–Hamina piirkond, samuti Helsingi ja Põhja-Karjala. Aasta lõpuks jõuab oma ajastu noortest isamaakaitsjatest kõnelev film kinodesse.