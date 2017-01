Tippkoka soovitus: need on Soome parimad restoranid!

Aasta parima kogemusega toidukohaks nimetas Välimäki Helsingis asuva restorani Grön.

«Nende menüüs on taimetoitlasele meelepärased kvaliteetroad,» kirjeldas Välimäki makuja.fi veebilehele antud kommentaaris. Ühtlasi kiitis Michelin-tähega pärjatud Välimäki ka restorani kiiret arengut.

«Restoranis on märgata samasugust tegutsemislusti nagu Turus asuvas Kaskis. Samas tõi see koht meelde mulle mu oma restorani Chez Dominique*. Usun, et kui nad jätkavad valitud rada, on neil ees särav tulevik. Ehk antakse neile isegi Michelini täht,» avaldas tippkokk lootust.

Kaskis / Instagram

Restorani Grön peakokk ja asutaja Toni Kostian pärjati lõppenud aastal ka tiitliga Vuoden Kokki 2016.

Häid sõnu jagus Välimäkil ka Porvoos tegutsevale restoranile SicaPelle.

«See oli minu jaoks täiesti uutmoodi kogemus,» tunnistas Välimäki.

Aasta üllatajaks nimetas tippkokk aga äsjamainitud restorani käivitanud tandemi (Samuli Wirgentius ja Riku Stenros) teist, samuti Porvoos asuvat toidukohta, mil nimeks Meat District. Muide, selle söögikoha veebilehekülg on omaette elamus.

«Minu tutvuskonnas on palju häid sõnu öeldud selle restorani kohta, ise käisin seal viimati läinud sügisel ning toidu kvaliteet ja maitsete kooskõla kõnetasid mind. Ja iseäranis tore on teada, et ka väljapool Helsingit toimub midagi.»

Aasta parim burger valmis Välimäki sõnul aga taas Helsingis, hamburgerirestoranis Naughty BRGR.

Soomes ja maailmas väga kõrgelt hinnatud tippkokk Hans Välimäki on kuue restorani asutaja ning neist ühega – tänaseks tegevuse lõpetanud Chez Dominique – on ta pälvinud kaks Michelini tähte (I täht 2001-2002, II 2003-2009). Niisiis on tema sõnal toidumaailmas kaalu. Oma FB lehel on Välimäki avaldanud ka pikema nimekirja, mille siinkohal teilegi maitsta anname: