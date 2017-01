Mauno Koivisto abikaasa avameelselt presidendi haigusest: ta lihtsalt enam ei mäleta!

Äsja oma 88. sünnipäeva tähistanud Tellervo Koivosto andis Soome suurimale naisteajakirjale Eeva avameelse intervjuu, milles räägib muu hulgas abikaasa tervisest ning haigusega muutunud elust.

Intervjuus on pikemalt juttu ka ajast, mil Tellervo oli peaministri abikaasa ning elas läbi tugeva identiteedikriisi, millele lisandus minevikutaagast tõukunud masendus. Ent Tellervo abikaasa oli riigikohustustest hoolimata abikaasale suureks toeks.

«See oli aeg, mil mu mehe särgiesine oli vahetpidamata märg, sest ma nutsin ta rinnal kibedasti.»

Tellervo ja Mauno armastuslugu algas 1950. aastal tähendusrikkal iseseisvuspäeva eelõhtul Turus. Tantsuõhtu kohtumisest sündinud suhe arenes kiiresti ja neli kuud hiljem olid noored juba kihlatud.

«Ma tundsin kohe, et olen kohtunud väga haruldase inimesega,» avaldab Tellervo Koivisto ajakirjale Eeva antud intervjuus.

Naine kirjeldab ka oma 93-aastase abikaasa haigust. «Mu abikaasa lähimälu on lakanud toimimast. Kuid on teemasid, millest kuuldes on ta võimeline loenguid pidama ja seda veel lõpuni puhtas, stiliseeritud soome keeles,» kinnitab Tellervo Koivisto.

Haigusest rääkides tunnistab proua Koivisto, et see on olnud väga pikk ja aeglane protsess. Ent just see aeglus on andnud süvenevale haigusele omamoodi helgema mõõtme: tasapisi kohanedes ei tundugi juhtunu nii lohutamatuna.

«Lähedased jõuavad end tulevaks hingeliselt valmis seada.»

Detsembri alguses osales president Mauno Koivisto koos abikaasaga Soome iseseisvuspäeva auks korraldatud jumalateenistusel. Ent õhtusele pidulikule vastuvõtule Koivistod enam ei tulnud.

«Isa väsib nii kiiresti, et osalemine ei ole enam võimalik,» avaldas presidendipaari tütar Assi Koivisto ajalehele IltaSanomat.

Viimati osalesid Koivistod presidendivastuvõtul 2012. aastal.

Tellervo Koivisto intervjuu on tervikuna loetav jaanuarikuu ajakirjas Eeva