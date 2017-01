Särav Lux–festival valgustab Helsingi südalinna

Traditsiooniline valgusfestival Lux Helsingi on alanud juubeliaastal üks paljudest Soome 100 sündmustest. Isegi ilmataat on oma panuse tegijate toetuseks andnud, sest krõbedas külmas särab iga valgus erilisemana.

Valgusfestival koosneb 15 installatsioonist, mis paiknevad Helsingi Toomkiriku ümbruses. Kõik kunstiteosed on sõna otseses mõttes nähtavad 5.–9. jaanuarini kell 17–22.

Festivali osana on Soome kultuurikeskuses Kaapelitehdas avatud valguskunstiteemaline näitus Lux In. Ülespanek on avatud kuni 10. jaanuarini, iga päev kella 15 –22. Näitus on tasuta.

Kultuurikeskus Kaapelitehdas asub aadressil Tallberginkatu 1. Kohale saab sõita metrooga (peatus: Ruoholahti) või trammiga nr 8 (peatus Länsisatamankatu)

Vaata videost, kus täpselt valgusinstallatsioone näha saad: