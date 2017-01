Helsingist sai Soomes ametlikult perekonnanimi

32-aastane Margarita elab Helsingis ja oma perekonnanime vahetusega läks ta Soome ajalukku. Sest ehkki linnanimedega perekondi on Soome 5,5-miljonilise (andmed aastast 2016 – toim.) elanikkonna hulgas teisigi, pole Helsinki (just sellisena kirjutatult – toim.) perekonnanimena varem kasutusel olnud.

Margarita nimevahetus oli ta perekonna jaoks suur saladus. Oma uudise tegi naine lähedastele teatavaks alles 7. jaanuaril korraldatud peol.

Nimega seotud bürokraatiasõda Margarita ei kogenud, kõik paberid said kärmelt korda, ent uueks nimeks sobivaid valikuid kaalus ta neli aastat.

Nimevahetusele hakkas naine aga mõtlema pärast abielulahutust. «Olin küll lahutatud, kuid kandsin ikkagi endise abikaasa perekonnanime ja tundsin, et tahan sellest loobuda,» kirjeldab vastne proua Helsinki Soome suurimale päevalehele.

Milline perekonnanimi siis võtta, kui ekskaasa nimi enam ei sobi, neiupõlvenimi ei tundu enam õige ja isegi suguvõsast pole ühtegi paslikuna tunduvat võtta? – nii küsib (1889. aastal loodud) ajalehes artikli autor Meri Liukkonen.

Margaritale tuli mõte võtta kasutusel täiesti uus nimi. Selline, mida ei olegi veel kellelgi. Naine luges nii seaduseid kui ajalooraamatuid. Lõpuks leidis lahenduse: kuna perekonnanimede alged on enamasti maja- või külanimedega seotud, oli Helsingis elava naise jaoks nimevalik selge.

«Mõistsin, et olen sündinud ja kasvanud Helsingis, ja võimalusel jään alatiseks siia elama. See ongi osa minust, mu kodu.»

Kuid kas nimi on vaba ja kas ta saab selle endale?

32-aastane Margarita Helsinki sai Soome juubeliaasta hakul endale ajaloolise perekonnanime / Kuvatõmmis Helsingin Sanomatest

Margarita luges hoolega seaduseid, mingeid takistavaid asjaolusid ta neist ei leidnud. Nii läks naine läinud suve lõpul oma nimemuutuse sooviga ametnike jutule. Asjale anti ametlik käik. Jaatav vastus tuli kiiresti, kuid nime kasutusel võtmiseks tuli siiski veel oodata, kuni ajalehtedes ilmusid ametlikud teadaanded, millele saabunud kommentaarid tuli ametnike laudkonnal eraldi läbi vaadata.

Alanud aasta esimesel neljapäeval sai Margarita lõpuliku kinnituse, et uus perekonnanimi on ametlikult tema oma.

«Põnev on, et kuidas inimesed suhtuvad. Turu ja Tampere ja mõni teinegi on nimena juba olemas. Seni olen saanud peamiselt positiivset tagasisidet,» kirjeldab Margarita Helsinki.

HUVITAV TEADA: