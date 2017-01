Soome juubeliks valmiv linateos valiti juba Rootsi filmifestvali avafilmiks

Mängufilm "Tom of Finland" on üks Soome 100 juubeliaasta suursündmustest. Filmi režissöör on Dome Karukoski, nimiosas on Pekka Strang. Miks aga võttis rahvusvaheliselt tuntud filmirežissöör Karukoski Soome juubeliaasta tähistamiseks ette just selle töö?

Elulooline "Tom of Finland" räägib Soome kunstnikust, kelle artistinimeks sai Tom of Finland, kuid kes sõprade ja lähedaste jaoks kandis nime Touko Laaksonen.

Touko Laaksonen alias Tom of Finland aastal 1959. aastal. / wikipedia

Filmi režissööri Dome Karukoski sõnul on valmiv linateos igas mõttes kallis. "Eelarve on enam kui viis mjiljonit. Lugu aga ise on aktuaalne ja huvitav ning praegu on selle jaoks hea aeg," avaldab Karukoski, kes töötas ainuüksi filmi käsikirjaga kokku enam kui viis aastat.

"Touko, või nagu Soome ja maailm teda tundis Tom of Finland, oli oma kodumaal peidus täpselt niisuamuti nagu Clark Kent ja Superman pidid end varjama oma kodumaal, Ameerikas," võrdleb Karukoski reaalselt inimest ja väljamõeldud tegelasi, võrdustades neid kui ajastu märke või Oma Aja Kangelasi.

"Touko oli kunstnik, kes joonistas paberile oma utoopia, kuid tema sõnum muutus tasapisi ühe poliitilisemaks ning lõpuks muutis see maailma – see on ka lühidalt öeldes selle filmi lugu. See on lugu ajast, mil polnud internetti, rääkimata sotsiaalmeediast, olid vaid joonistused, mida Touko 1970-1980ndate Helsingis oma väikeses paberile visandas. Need pildid levisid käest kätte ja neilt kõigil vaatas vastu kujutlustes sündinud kangelane nimega Tom Of Finland. Kui siis Touko ühel hetkel Ameerikasse jõudis, pani ta selga oma musta nahktagi ja supermäniks. Ta joonistas oma utoopia. Tema julgus on inspireeriv."

"Mu filmide tegevused ei toimu ühes ajas või kohas, ja mul ei ole ühte lugu, mida räägin. Kuid minu jaoks on alati oluline jutustus, teemade ja inimesed – olgu nad siis orvud, uusnatsid, töötud, fundamentalistid või kes tahes. Minu kui režissööri vaatenurk teatud teemadele on juurtetu, sest lähenen inimeste kaudu," avaldab Karukoski.

Nii avab ka Tom of Finland ennekõike inimest, peategelasest kunstnikku. Kuid oma osa on filmis ka ajalookäsitlusel, millest saame teada, mida tähendas olla homoseksuaal pärastsõjaaegseil aastail Soomes, Saksamaal ning Ameerikas.

"Mu filmidest on näha, et mu ema on kasvatanud mind humaanseks optimistiks. Hoolimata sellest, et maailmas toimub erinevaid ja ka koledaid asju, püüan ma kõike näha läbi headuse prisma – see on mu ema eluhoiak, mis minusse on kandunud ja mida oma kalliks päranduseks pean," kirjeldab 40-aastane režissöör.

HUVITAV TEADA: