Soome sisustus meelitab prantslasi ööd veetma

Soome Instituute on üle maailmas kokku 17. Prantsusmaal tegutsev Soome Instituut on juubeliaasta puhul Pariisis Ladina kvartalisse üles löönud kuus (!) pop-up majakest. Massiivsest männist (ühe- ja kaheliikmelistele seltskondadel või eraldi perele) eluasemed on pariislastele ja linna külalistele avatud 100 ööd. Traditsioonilist soome aita meenutavaid kämpingumajakesi saab üürida AirBnb kaudu.

Ehitised on kujundanud disainer Linda Bergroth ja neis saab ka päriselt ööbida. Majadesse mahub kokku 12 inimest. Majad on loomulikult sisustatud ja esil on Soome disaini koorekiht. Kehakinnitust pakutakse samuti: hommikul on menüüs rukkileib, soolatud või ja müsil ning marjad. Ühe toa hind on 93 eurot öö eest. Peremajakeses maksab öö 329 eurot.

Rohkem infot tegijate ja toimuva kohta saab aadressil: www.kotisleepover.com

