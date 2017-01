Aasta oodatuim päikestõus: kaks kuud kestnud kaamos käriseb selleks korraks lõhki!

Polaaröö siiski jätkub.

Soome rahvusringhäälingu intervjuus kinnitab meteoroloog Seija Paasonen, et päike loojub täna Utsjoel juba kell 12.46, ent kuna ilm on selge, jõuavad Utsjoe elanikud taevalaotusel siiski märgata väikest valgusesähvatust.

Teisiti on lood aga Utsjoe vallas asuvas Nuorgami külas, mida loetakse Soome ja ka Euroopa Liidu põhjapoolseimaks punktiks, kus kaamose taandumine algab homsest.

Homme jõuab lääne poolt Soome lumesadu, mille tõttu Nuorgami küla elanikud ei pruugi heledamat hetke märgatagi.

Esmaspäeval on niisiis Lapimaal päev 48 minutit pikk. Teisipäeval on heledamat aega aga juba pea poolteist tundi. Samas on Soome lõunapoolseimas tipus Hangos päeva pikkuseks kuus tundi ja 51 minutit.

Kevadisel pööripäeval, mis on sel aastal 20. märtsil, algav periood, mil öö ja päev on ühepikkused. Päeva muutub taas lühemaks kolm kuud hiljem, 21. juulil ehk suvisel pööripäeval.

Päeva pikkust saab vaadata SIIT

Kuid kaamoselgi on oma värvid ja valgus. Neist tuntuimad on virmalised: