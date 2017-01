TÕELINE INNOVATSIOON: Helsingis pöörlev jääkarussell äratab maailmaski tähelepanu

Helsingis Kuusiluoto esisele saetud jäälaval saab ka sauna teha. Leiutaja Käpylehto eesmärk on oma looduslik pöördlava rahvusvaheliselt nähtavaks teha.

Helsingi Sanomat kirjutab, et sel esmaspäeval nähti Helsingis midagi, mida ei ole nähtud ilmselt mitte kunagi ega mitte kusagil. Eales. Sest merejääl mängis ansambel, ja nende alune jäälava pöörles ringi nagu päris pöördlava.

Tahan näidata, et soomlane oskab lustida, ühildades talve ja tehnoloogia!

See kummalisus paikneb Kuusiluoto lähedal Vanhankaupunginlahti (Vanalinnalahe) jääl.

Iseäraliku jääkaruselli läbimõõt on 36 meetrit ja see kaalub 250 tonni. Jäälava leiutaja, teaduskirjanik Janne Käpylehto innovaatiline teos pöörleb paadimootorite abil ning selle kandevõime on 20 tonni. Nii oli võimalik rahva rõõmuks ka muusikud koos tehnikaga lavale tuua. Ilmateenistuse andmeil polnud põhjust kellelgi ka nõrga jää pärast hirmu tuna – terasjääks nimetatud jääkaane paksus on kuni 20 sentimeetrit.

Publikut jääle siiski turvalisuse mõttes ei lubatud.

Oma esimese jääkaruselli ehitas Käpylehto oma Lohjas asuva suvila rannale. Kirjmusjärve jääle jaanuari alguses rajatud 12-meetrise läbimõõduga ehitis tekitas koheselt elevust ka rahvusvahelisel tasandil. Ehitisest sai interneti vahendusel isegi omamooid sensatsioon.

Miks aga ehitab üks inimene jääkaruselli?

«Tahan näidata, et Soomes osatakse lustida, kasutades ära talve ja tehnoloogiat.»

Leiutaja sõnul on ta praeguseks karuselli ehitusprotsessi automatiseerinud.

«Olen seega ehitanud ka maailma esimese jääkaruselli ehitamise masina.»

Alguses tuli kõik teha siiski käsitsi: Käpylehto saagis esmalt jäässe ümara avause ning kinnitas jäätükile kaks mootorit.

Siit edasi jääb vaid soovida suuremat tähelepanu erakordsele ettevõtmisele!