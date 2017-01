Soome aasta sportlaseks valiti Leo-Pekka Tähti: See on ajalooline hetk!

Paraolümpiamängudel ratastoolisõidus kuldmedali võitnud Tähti sai publikuhääletuse tulemusena 5017 häält ning Aasta sportlaseks pakuti teda 334 juhul, vahendab Helsingin Sanomat.

Teisele kohale hääletati tennisist Henri Kontinen ja kolmandale kohale poksija Mira Potkonen.

Leo-Pekka Tähti saabus galaõhtule, saatjaks abikaasa Sandra Ojalill.

Tänan paraolümpiakomiteed, kes meid siia hääletusele ja võrdsete hulka läbi surus.

”On ajalooline hetk, et võin oma käes hoida seda karikat. See on võimas kroon mu karjäärile”, tunnistas Tähti oma tänukõnes.

Tähti võitis lõppenud aastal T54-klassi kuldmedali Rio Paraolümpiamängudel ratastooli sajameetri sõidus. Samuti pälvis ta EM võistlustel kuldmedali 100 meetri distantsil ja pronksmedali 200 meetri distantsil.

Tähti on riigi ajaloo esimene ratastoolisportlane, kes on võitnud Soome spordimaailma kõrgeim tiitli.

Aasta noorsportlase ja Aasta läbimurdja tiitlid võitis jäähokimängija Patrik Laine, kes säras lõppenud aastal nii noorte MM-võistlusel kui ka täiskasvanute MM-il.

Helsingis Hartwall-areenil toimunud galaõhtul võttis poja nimel tunnustuse vastu Patrik Laine isa Harri.

”Patrik pani täpselt paika, mida tohin öelda: ütle ainult aitäh. Aitäh!" lausus Harri Laine poja karikat vastu võttes.

Spordiaasta säravamate hetkede hulka hääletati alla 20-aastaste jäähoki MM-finaalis löödud võiduvärv, Leo-Pekka Tähti paraolümpiakuld Rios ja saalihoki lõpplahendus Rootsiga peetud MM-finaalis.

Ferrari F1 sõitja Kimi Räikkönenile anti üle Spordi suursaadiku karikas. Kimi avaldas tänukõnes ka oma eduka karjääri põhjuse.

”Suurim põhjuse on mulle isiklikult see, et olen asju teinud omal moel. On olnud häid ja halbu hetki, kuid sellest hoolimata olen uskunud enesesse ja teinud alati nii nagu tahan.”

”Alati ei pea tegema, nagu teised ütlevad. Ise tehes võib samamoodi väärt tulemuseni jõuda”, tõdes Räikkönen võimsate ovatsioonide saatel.

Elutööpreemiad võtsid vastu suusatajad Siiri Rantanen, Lydia Wideman-Lehtonen ja spordikommentaator Pekka Tiilikainen.

Aasta spordikultuuri teona premeeriti poksija Olli Mäki elust kõnelev mängufilm Hymyilevä mies (Kõige õnnelikum päev Olli Mäki elus). Filmi loojad annetasid auhinnaks saadud raha Mäki sünnilinna Kokkolas tegutseva poksiklubi noorsportlastele.