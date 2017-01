Tuuritav Soome Saun lööb Ameerikas laineid: see on parem kui Botox!

Suure saunatuuri idee tuli meestel pähe just seetõttu, et nad soovisid ka isamaast kaugel väärikalt Soome juubelit tähistada. Saunast paremat mõtet meestele pähe ei tulnudki, kirjutab mtv.fi. Mõelge ise – saunasoojus ja kuum leil! Nii otsustas tandem saunarõõme võimalikult paljudele pakkuda ning peatuspaiku on plaanitud piki Ameerikat.

Kokku on saunatuuri teekonna pikkuseks plaanitud oma 19 000 kilomeetrit. Esmalt võetakse suund Texase poole, sealt läänerannikule ning seejärel üle maa idarannikule välja.

«Kõige pidulikum leil visatakse Washingtonis 6. detsembril ehk täpselt siis, kui Soome saab 100-aastaseks,» avaldab Jouko Sipilä meeste juubelikava.

Saun on ka Soome juubeliaasta ametlik maskott ning meeste saunatuuril on juba praegu uhke rida sponsoreid toetamas. Tuuritaval saunal on ka nimi – SISU – ja ristiemaks on Soome Ameerika Ühendriikide suursaadik Kirsti Kauppi. Fotot saunast näed SIIT.

Broneeringuid on meestel juba sadakond. «Neid tuleb kogu aeg juurde, loodetavasti jõuame kõigi juures ka peatuda,» loodab Sipilä naerdes.

Test-saun on tänaseks samuti tehtud. Esimesena proovis kuumust ja leili teravus 70-aastane Ameerika soomlane Richard Baso. Mees on ka varasemalt olnud kirglik saunaline, ta nimelt usub kindlalt, et leilisaunas käimini hoiab kaua noorena.

«Räägin alati kõigile, et saun on parem kui Botox, aga liiast ei saa sedagi mõnu kogeda. Seepärast käin mina saunas ainult 275 korda aastas, mõnel päeval koguni kaks korda,» avaldab Baso.

Texasesse jõuab tuuritav Soome saun veebruariks.