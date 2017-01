Soome õpilased on koolilõunat söönud juba sada aastat tasuta!

Soome ja Rootsi olid pikki aastaid ainsad riigid maailmas, kus pakutakse tasuta koolilõunat. Tänaseks on ka Eesti põhjanaabrite eeskuju järginud. Ent ajalooline tõsiasi on, et kõige esimesena alustas tasuta koolitoidu jagamisega Soome, kirjutab Helsingin Sanomat