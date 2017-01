Soome menuansambel Ultra Bra tuleb uuesti kokku!

Ultra Bra alustas tegevust 1994. aastal ning tegutses aktiivselt aastani 2001. Selle aja jooksul anti välja viis albumit, mida müüdi ühtekokku 320 000 eksemplari

Ultra Bra kõrgaeg Soome edetabelites oli aastatel 1998–2001.

Ansambel tuli kokku Soome Demokraatliku Noorsooliidu lauluvõistlusel osalemiseks. Pärast konkursi võitu otsustas osa liikmeid koos muusikategemist jätkata.

Esimene EP «Houkutusten kiihottava maku» ilmus 1995. aasta juulis. 1996 ilmunud esimese stuudioalbumi «Vapaaherran elämää» valis ajakiri «Rumba» aasta albumiks. 1997 ilmunud teist stuudioalbumit «Kroketti» on müüdud topeltplaatinaplaadi jagu. 1999 ilmunud album «Kalifornia» tõusis albumimüügitabeli esikohale ja seda müüdi esimese nädalaga kuldplaadi jagu. Neljas ja viimane album «Vesireittejä» ilmus 2000. aastal ja ka seda saatis suur edu. Kuigi 2001. aastal otsustati tegevus lõpetada, ütlesid muusikud, et võivad kunagi uuesti kokku tulla.

Ansambel võitis laulude «Kirjoituksia» ja «Sinä lähdit pois» muusikavideote eest kuldsed Muuvi-auhinnad.

Ansambli peamine laulusõnade kirjutaja oli hilisem parlamendiliige Anni Sinnemäki.

Bändi laialiminek 2001. aastal pidi olema lõplik. Selle tõestuseks kinnitati aastaid, et miniprojektidest hoolimata ei tule ansambel uuesti kokku.

Täna teatasid muusikud siiski, et eeloleval suvel astuvad nad taas lavale kolmel festivalil. Need on kodumaised ProvinssiRock, RuisRock ja IlosaariRock.

16-aastase pausi ajal tuli ansambel kahel korral kokku: ansambli produtsendi sünnipäeval 2007. aastal ja selleks, et presidendikampaania raames kandidaat Pekka Haavistole toetust avaldada. Toetuskontsert toimus 2012. aastal.

Suvise naasmise taustal on aga ansambli helilooja ja pianisti Kerkko Koskineni sõnul lihtsalt «klappivad kalendrid».

«Meil on nii palju liikmeid bändis, et lõpuks saime kalendrid klappima. Kokku tulemise otsus sündis ühiselt ja kiiresti. Nüüd on see hetk, kui meil on mahti festivalidel käia,» kinnitas Koskinen pressiteates.

Osa Ultra Bra liikmetest asutas aasta pärast bändi laialiminekut uue, Eestiski menukaks saanud ansambli «Scandinavian Music Group», mis samuti tegutseb aktiivselt ega plaani Ultra Bra tagasitulekust hoolimata oma pille kotti pakkida.