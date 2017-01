Eksperdi hinnang: Soome noorte võlakoorem on ka täiskasvanute süü

Essi Lindberg on 35-aastane filosoofiateaduste magister. Ta elab koos kaasaga Helsingis Kallio linnaosas. Oma igapäevatöös aitab Essi noori, kes võlgade tõttu on pankade silmis kaotanud igasuguse usalduse, rääkimata unest ja võimest unistada. Essi usub, et selliseid tagajärgi ei ole ainult noored ise põhjustanud.

Kui guugeldada võlast vabanemise võimalusi, pakutakse sageli esimesena kiirlaenu...

Essi eeskujuks oli lapsena Soome üks presidentidest – Juho Kusti Paasikivi. Vuntsidega riigimehe erilisus seisnes Essi jaoks paljuski selles, et Paasikivi portree ehtis toonast 10-margast sedelit. Essi nimelt kogus neid 1980ndatel.

Nädalane taskuraha on suurepärane leiutis, selle abil võib turvalisest piire proovida ja eksidagi, usub naine siiani.

Essi vanaisa oli talle suurema jao neist kümnestest kinkinud ja kannustas nüüd piigat raha säästma. Nii Essi koguski. Ja kui kümneseid oli juba päris paras ports, pakkus vanaisa, et nüüd on aeg luua hoiukonto.

Essi mäletab siiani, kuidas ta pangas oma sedeleid tellerile ulatades lohutamatult nutma puhkes.

«Mõistsin, et ma ei näe enam iial just neid, nii hoolega hoitud, rahatähti,» meenutab Lindberg 30 aastat hiljem.

Kuid just vanaisa oli see, kes õpetas Essile säästlikkuse kultuuri ja tervemõistuslikku suhtumist rahasse. Nüüd õpetab Lindberg sedasama praegustele noortele.

Ta on noorsoofondi «Minu majandus» projektikoordinaator. Lisaks olmeprobleemidest kõnelemisele nõustab Essi iga päev ka võlakoorma alla jäänud noori.

Täiskasvanuilegi on Essil midagi öelda.

«Tahan teadvustada, et paljude noorte võlakoorma taustal on hoopis muud tegurid kui nende oma oskamatus. Seetõttu tuleb noori nõustada ja pidevalt. Veel enne, kui lootus kaob.»

End lõhki laenanud noored on Lindbergi sõnul üha laiemalt levinud ühiskondlik probleem, mis pealinna piirkonnas võimendub.

Statistikaameti andmeil on praegu Soomes maksehäired enam kui 370 000 soomlasel ja see on kasvav trend. Suur riskigrupp on 25–34-aastased mehed.

«Noored on riskirühm, sest nad elavad toetuste ja juhutööde najal. Ent selles vanuses tuleb ju ka noor olla.»

Võta ja naudi kohe. Maksa, ja mõtle alles homme – taolisi ahvatlusi on kõik kohad täis.

«Ma ei nõustu nendega, kes noori üle oma võimete elamises süüdistavad. Ja vale on ka mõelda, et selline eluviis on vaid noortele omane või vaid nende probleem. See on kogu ühiskonna ja täiskasvanute probleem, mille eest noorem sugupõlv peab valusalt maksma.»

Täiskasvanute raiskamist soosiv elustiil jääb noortele iseseisvudes külge ja suurimad vead tehakse üldjuhul teadmatusest.

«Samas pole ka lapsevanemad enam kõiges süüdi, sest ajad on sedavõrd palju ja kiiresti muutunud, et veebiostud, järelmaksud ja agressiivsed laenupakkumised on kõik uue aja nähtused ning nende ohud paljudele seetõttu ikka veel võõrad,» nendib Lindberg.

Nii mõnigi Lindbergi klient on tunnistanud, et võttis viimases hädas vastu kõik laenupakkumised, ent seejärel ostis endale uued riided ja läks sõpradega pidutsema.