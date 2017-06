Soome režissöör Aki Kaurismäki räägib, mis «pagulasi rõhuvas Soomes» kõik valesti on

Helsingin Sanomate pikas intervjuus kõneleb Soome tuntuim filmirežissöör Aki Kaurismäki oma uuest filmist ja lahkab Soome ühiskonda – maad, kus naabri uus autogi võib rassiste ärritada.

Tahan, et see film jõuaks kinodesse võimalikult kiiresti, kuni veel kasvõi ükski põgenik elus on!

Aki Kaurismäki oli kuus aastat vait, kuid pagulaskriis sundis ta filmi tegema ja äratas temas aktivisti. Filmi nimi on «Toivon tuolla puolen», mis eesti keeles kannab nime «Teispool lootust».

Filmitegija tundub pahur. Kaurismäki saadab Helsingin Sanomate toimetusele esmalt vihase e-kirja, milles seisab:

«Minu tervitus selle negatiivsest iibest vaevatud, vananeva ja tühjeneva maa valitsusele on järgmine: on idiootlik lühinägelikult mitte lasta haritud ja ettevõtlikel noortel inimestel end Soomes sisse seada.»

Ajakirjanikuga keeldub Kaurismäki kohtumast.

«Olen veidi väsinud,» kõlab selgitus. Kaurismäki on filmi valmis saanud ja tööplaan on stsenaristi sõnul olnud üsna tappev.

Kaurismäki on juba tuntud. Ta on võitnud auhindu Cannesi filmifestivalil ja olnud Oscari nominent. Ainuüksi Soome suurimaid tunnustusi – Jussi-preemiaid – on akadeemikul juba 17.

Oma talved veedab Kaurismäki Portugalis.

Kaurismäki uusim mängufilm «Teispool lootust» on jutustus kahest teelahkmele jõudnud mehest. Kaubareisija Wikström jätab maha oma naise ja müügitöö, võidab pokkerimängus ning hakkab restorani pidama. Samal ajal saabub illegaalse põgenikuna Soome süürlane Khaled, kes palub turvapaika ja soovib Helsingis uut elu alustada.

59-aastane Kaurismäki ütleb, et rahutu on ta alati olnud. Filme hakkas ta tegema enam kui 30 aastat tagasi. Maailm on selle ajaga muutunud.

Kaurismäki kirjutab:

«Kõik on muutunud, sest linnumajake meie ümbert on kadunud, digitehnoloogia on röövinud me lapsed ja vanemad, vennad ja õed, vestlused on barrikaadidelt pilve kolinud ja lootust üldiselt võttes enam pole. Kodumaised filmid on ehk seetõttu paremaks muutunud, kuid ma pole eriti ka jälginud seda.»

Päris kõik siiski muutunud ei ole. Vähemalt Kaurismäki stiil on nagu varem. Ka tema uusim film on samasugune nagu varasemad tööd. Näitlejad, värvid ja pildikeel, valgus, muusika ja isegi mõne tüübi nimi on nagu varasematest töödest. Põgenikku aidatakse samamoodi nagu eelmises mängufilmis «Le Havre» ja restoran avatakse samamoodi nagu filmis «Kauas pilvet karkaavat»(«Pilved sõudvad kaugele»).

Kaurismäki selgitab:

«Kõik (isegi keskpärased) režissöörid kordavad ennast, sest see näitab, et neilgi on teatud kesksed teemad ja kindel nägemus (hea või halb). Ma ei näe ka mingit põhjust vahetada töörühma või näitlejaid, kui nad teavad, mida teevad ja on pealegi kui osa perekonnast.»

Jutustus filmi sünniloost jätkub:

«Minu jaoks hakkas lugu selginema siis, kui «põgenikekriis» (milline nali, kui ainuüksi Liibanon ja Jordaania võtavad vastu rohkem põgenikke kui Euroopa tervikuna) jõudis Soome. Ning suurimast osast soomlastest koorusid humanistid; rassistid mölisesid nagu alati ja valitsus oli samamoodi peata, nagu nad tavaliselt on.»