Juubeliaasta üleskutse: teeme lindudele miljon pesakasti!

Lauluna esitatud üleskutse eesmärk on aasta jooksul paigaldada Soome laululindudele pesakastid. Selle loo kirjutamise hetkel on majakesi ehitatud, registreeritud ja üles pandud juba 879 055 tükki. Pesakasti videolõigus aga esinevad erinevate elualade inimesed, kes on Soomele aastate jooksul palju rõõmu ja ühtekuuluvustunnet kinkinud. Osa neist on tuttavad ka Soomest kaugemal.