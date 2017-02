René Nybergi teos «Viimane rong Moskvasse» ilmus eesti keeles

See raamat on ühe noore juuditari lugu, kelle tema perekond elavast peast surnuks kuulutas. Nii talitavad ortodokssed juudid tütarlapsega, kui ta ei allu, ei austa vanu kombeid, kui tema väljavalitu on teisest rahvusest ja kui tütarlaps armastuse pärast loobub oma usust, senisest elust, perekonnast. See tütarlaps oli raamatu autori René Nybergi ema.

Samas on «Viimane rong Moskvasse» osake Soome, Baltimaade ja Nõukogude Liidu ajaloost. See on jutustus heitlustest ja ellujäämisest läbi aastakümnete. Tuleb valida kahest halvast vähem halb. Viimane rong Moskvasse väljus Riiast pühapäeval, 29. juunil 1941, kaks päeva enne Saksa vägede saabumist. Teiste põgenike seas jõudsid rongile Josef Jungman ja tema abikaasa, autori nõbu Mascha. See rong ei viinudki Moskvasse, vaid hoopis Kasahstani, kuid Mascha ja Josef saavad hakkama, jäävad ellu, mis ongi ehk selle teose tähtsaim inimlik sõnum suure ajaloo ja suure poliitika kõrval.

René Nyberg (s.1946) on Soome teenekas ja lugupeetud diplomaat, suursaadik, esindanud oma riiki Moskvas, Leningradis, Brüsselis, Bonnis, Viinis ja Berliinis. Selle raamatu lugu algas aastaid tagasi, kui René Nyberg kohtus Mascha tütre Lenaga, kes mäletas ja kelle valduses olid suguvõsa puudutavaid dokumente.

/ Kaanefoto

Esitlusel astuvad üles Soome suursaadik Tallinnas Kirsti Narinen, raamatu autor, suursaadik René Nyberg, kirjastaja, ajaloodoktor Andres Adamson, tõlkija Piret Saluri. Juudi päritolu inimeste käekäigust Eestis kõneleb professor David Vseviov.

Soomes on «Viimane rong Moskvasse» äratanud tunnustavat tähelepanu. Raamatust on ilmunud juba viies trükk.

21. veebruaril esitleb Soome suursaatkond Tallinnas suursaadik René Nybergi raamatu «Viimane rong Moskvasse» (Viimeinen juna Moskovaan, Siltala 2015) tõlget eesti keelde. Raamatu andis välja kirjastus «Argo», tõlkis Piret Saluri.