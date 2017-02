Haridus- ja kultuuriminister Sanni Grahn-Laasonen külastas Eestit

Soome ja Eesti kultuurisidemed on pikaajalised ja tihedad. Sajandaks juubeliaastaks valmistuvad riigid tähistavad ka teist juubeliaastat, kuna aasta lõpus möödub 80 aastat Soome ja Eesti kultuuri- ja haridusalase koostöölepingu, «Vaimse koostöö konventsiooni» sõlmimisest. Lepe taasjõustati muutmata kujul 1992. aasta veebruaris ning seega on see Eesti vanim jõusolev rahvusvaheline kultuurilepe. Mõlemad riigid planeerivad lepingu allkirjastamise aastapäev tähistada käesoleva aasta lõpus.

Soome ja Eesti kultuurikoostöö edendamiseks asutati aasta 2015. aasta lõpus Eesti-Soome kultuurifond. Ministrid Grahn- Laasoneni ja kultuuriminister Indrek Saar kinnitasid kohtumisel, et fond on hea ja vajalik koostöövahend.

Haridus- ja Teadusministeeriumis arutas minister Grahn-Laasonen muuhulgas Eesti häid PISA tulemusi ja e-õppimise teemat. Mõlema riigi jaoks on õppimisvõimalused digitaalses keskkonnas olulised ning kummagi kogemusi saab selles vallas ära kasutada. Soome pool oli väga avatud koostööks Eestiga õpetajakoolituses.

Kõne all oli ka Soome keele üldeksami (YKI) sooritamine Eestis. Ametlikku keeleeksamit ei saa praegu sooritada väljaspool Soomet. Minister Grahn-Laasonen ütles, et probleemi püütakse lahendada, kuid see nõuab muudatusi reeglitesse ja neid võimalusi hakatakse selgitama