Miks avaldas Leonardo DiCaprio foto Soome metsast?

"No nüüd on Soome, meie metsad ja Lammasjärvi maailmakaardile jõudnud!" hõiskas Sipilä.

Oscari laueraat ja keskkonnaaktivist Leonardo DiCaprio on avaldanud foto kõrval ka oma seiuskoha Soome metsade kaitseks.

/ Ekraanitõmmis Instagramist

Postituses seisab:

"These beautiful islands in Lammasjärvi, Finland, are threatened by logging. The forests are of high conservation value and are critical for biodiversity, not to mention extremely beautiful, but we’ve already lost three-quarters of these trees. Tag a friend and spread the word to protect this beautiful landscape."

#instagram #instapic #nofilter #greenpeace#climatechange #globalwarming #Congo#Green #Finland #Nature #Planet #Peace#insta #pictureoftheday #photography #ice#forest #Environment #aerialphotography#Earth #stopdeforestation

Foto autor Jani Sipilä kirjeldas Helsingin Sanomatele ka drooniga tehtud foto sünnilugu.

”Foto on tehtud veebruari keskel, kui käisime Lammasjärve jäädvustamas kolme saart, kuhu on metsaraie plaanitud. Fotol on neist saartest üks, Pärtösaari.”

”Fotol on näha ka metsamasinatele rajatud jäätee. Masinaid veel kohal ei olnud, ja metski oli alles.”

Sipilä rõõmustab, et selline maailmanimega superstaar muretseb Soome metsade käekäigu pärast.

"Me teame, et ta on keskkonnaaktivist, kuid see, et üks meie saartest on tema tähelepanu pälvinud, näitab, et me oleme õigel teel," tõdes Sipilä.