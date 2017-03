Soome suusalegend Siiri Rantanen: naissuusatajaid koheldi kui lapsi

Paljudele oli ehmatav teadmine, et naised olümpiamängudele lubati. Iseäranis vastu olnud Norra mehed. Nende meelest olnud suisa ebaeetiline, et naistel lubati nii pikki vahemaid sõita.

Ökosuusatamine

«Tol ajal puudus meil igasugune ettevalmistus ja treenerit meil ka polnud. Harjutasime pärast oma tööpäevi seni kuni jaksu oli ja nii nagu oskasime. See oli tõeline ökosuusatamine, kus dopinguks oli mustikasupp. Meile oli kaks eesmärki: et oleks lusti ja et saaks võidu teha. Pärast läksime tantsima. Sest see lõdvestas hästi lihaseid.

Töölt puududa me ei tohtinud, siis jäi kohe osa palgast ju saamata. Vahel aga pidime puuduma ka, et suusalaagris koos võistelda. Laagris anti teinekord sedajagu raha, et saime koju telegrammi saata. Mingit erilist toitumisrežiimi meil samuti polnud, vahel jäi kõht tühjaks ka.»

Naissuusatajaid koheldi Siiri sõnul kui lapsi.

«Ega keegi meist eriti midagi lootnud. Aasta peale anti üks paar suuski ja nendega pidid sõitma ka siis, kui suusa puruks sõitsid. Kuuldavasti olnud aga suusavabrikus siiski naistele rohkem mõeldud. Meile tehtud isegi nimelised suusad ja olid ka määrdeained pakikesena kaasa. Ent mehed võtsid ja müüsid need kõik maha. Raha jagasid muidugi omavahel, kuidas heaks arvasid.

Ma olin ise ka oma suuskade parim hooldusmees. Enne võistlusi kulus selleks muidugi tohutult aega, aga vähemalt ma teadsin, mida tegin. Ennast ma usaldasin.»

Karmi vastuseisu tõttu hoidsid aga tüdrukud iseäranis tugevalt kokku. Ja neil olid oma rituaalidki: võitja pesti pärast sõitu saunas ühiselt puhtaks. Siiri meenutab siiani oma konkurente ja võistkonnakaaslasi sooja sõnaga.

«Kakskümmend aastat käisime koos ka Lapis lõbutsemas. Suusatasime, naersime, nautisime elu ja õhtul läksime tantsima. Mu mees ei olnud kunagi armukade. Ta lubas alati minna. Kuid mitte kõigile tüdrukutel ei olnud abikaasadega sedasi vedanud.»

Siiri Rantaneni skulptuur Soome suusapealinnas Lahtis. Kuju avati 1997. aastal, skulptor Toivo Pelkonen / Erakogu

Iginoor suusataja

Soome naissuusatajetest on olnud Siiril kõige pikem karjäär. Ta suusatab siiani, ikka oma 20 kilomeetrit korraga. Ja oma kodu koristab naine niisamuti.

"Ega's täiskasvanud lapsed saa ema eest ometi hoolitseda. Nad ka ju vanad mehed juba ning endalgi pered."

Elu on Siiri meelest lõbus ja rahulik ning ta mõttedki on positiivsed.

Lahti tänavail on Siiri kuulsus. Möödujad tervitavad teda, mõni kallistab ka. Ikka on kellelgi midagi head öelda või mälestusi heietada. On tuldud ka tänaval tänama – Soomele toodud medalite eest. Ja selle eest, et Siiri on naisena nii tubli eeskuju. Ikka veel.

Soome haridus- ja kultuuriministeerium annetas 2015. aastal Siirile eluaegse pensioni. Suusalegend on seni ainus sportlane, kes taolise tähelepanu osaks on saanud.

TÄHTSAMAD SAAVUTUSED: kuld – Cortina OM 1956;

3 hõbedat – Falun MM 1954, Lahti MM 1958;

4 pronksi – Oslo OM 1952, Lahti MM 1958, Squaw Valley OM 1960, Zakopane MM 1962;

26 Soome meistritiitlit suusatamises, erinevad stiilid;

Soome meister maastikujooksus ja jalgratta maanteesõidus;

Finlandia-hiihto naiste sarja võitja 1976 ja 1977;

Aasta sportlane 1954, 1956, 1958, ja 1959

2015. aastal avati suusalegendile sünnikodu lähedale nimeline ehk Siiri (suusa)rada. Raja pikkus on 5,5 kilomeetrit ja see asub Värtsiläs

Kirjutatud muuhulgas Tuulikki Ritvaneni 2015. aastal ilmunud intervjuu põhjal