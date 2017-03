President Halonen kohtus pärast kinoseanssi pagulastega: me peame olema õigusriik!

Halonen andis oma kohtumisest teada Twitteri konto vahendusel avaldatud fotol. Pildi kommentaariks kirjutas Soome ajaloo esimene naispresident: «Me peame olema õigusriik!»

President Tarja Halonen kohtus varjupaigataotlejatega / Kuvatõmmis Twitterist

Halonen on korduvalt rõhutanud, et «rahvusvahelises poliitikas tuleb püüelda paremuse poole, kuid peab olema kannatlik, et tulemusi näha».

Oma unistuste Soomet kirjeldas Tarja Halonen 2013. aastal Laupäevalehele LP antud pikas intervjuus nii:

«Soome, millest mina unistasin sai läbi 1980-ndatega – statistiliselt oli Soome siis ühiskonnana kõige sotsiaalsem, tõeline heaoluriik. 1990ndate majanduslangus hävitas selle. Säästurežiimile sunnitud rahvas, palju kõvem ja nurgelisem atmosfäär, globaliseerumine ja kasvav rahvusvaheline konkurents - see kõik on Soomet aastaid oma võimuses hoidnud. Loodan, Soome saab veel võrdõiguslikumaks ja solidaarsemaks riigina, kuid selle nimel tuleb teha tööd. Alles siis luuakse uuesti heaoluühiskond.»