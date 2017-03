Jari Litmanen valiti Hollandi kõigi aegade parimaks jalgpalluriks

Hääletamisel osales tuhandeid jalgpallifänne üle maailma. Litmanen sai 37 protsenti kõigist antud häältest ehk ühtekokku 8754 häält. Teisele kohale jõudnud brasiilia legend Romario kogus 27 protsenti häältest. Veel kaugemale maha aga jäid teiste hulgas Luis Suarez, Slatan Ibrahimovic ja Ronaldo.

Soomlased, kes oma kõigi aegade parimat jalgpallurit hellitavalt Kuningaks nimetavad, juubeldavad. «Litmaneni tunnustus kinnitab vaid, et on üks Kuningas,» vahendab portaal Puoliaika.

Litmanen 10 mänguhoos / puoliaika.com

Euroopa on Litmaneni-vaimustust kogenud enam kui kakskümmend aastat. Kui Litmanen 1992. aastal Ajaxi ridadesse mängima tuli, ilmus Hollandi poisslaste nimeregistrisse ka uus ja senitundmatu nimi Jari. Hollandi statistikaameti andmeil saanud Litmaneni auks omale eesnime ühtekokku 1500 poisslast.

Aastaid hiljem avaldas Helsingin Sanomat graafiku, milles Litmaneni fenomen iseäranis hästi ilmnes: Jari-nimelistest poisslastest olid saanud ka tublid jalgpallurid. Hoolimata eesnimest ei ole ükski mängijatest rahvuselt soomlane ega muul moel Soomega seotud.

SAAVUTUSED: 1971. aastal Lahtis sündinud Litmanen on mänginud üheksas klubis: FC Lahti, Helsingi JK, MyPa, Ajax, Barcelona, Liverpool, Rostocki Hansa, Malmö FF ja Fulham.

Ajaxis ridades oli UEFA Meistrite Liiga parim väravakütt hooajal 1994.–1995. aastatel.

1995. aastal toimunud Euroopa aasta jalgpalluri valimistel jäi Litmanen kolmandale kohale.

Soome jalgpallikoondise eest mängis Litmanen 137 mängu ja lõi 32 väravat, mis on mõlemad Soome rekordid.

Koondises debüteeris Litmanen 22. oktoobril 1989. aastal, mängides toona Trinidad ja Tobago vastu.

Oma esimese värava lõi ta 16. mail 1991 Malta vastu.

1996. aastal sai temast koondise kapten.

Litmanen on valitud üheksal korral Soome aasta jalgpalluriks.

Litmaneni vanemad mängisid klubis Lahti Reipas jalgpalli. Isa Olavi on kuulunud ka Soome koondisse.

Litmanen on abielus, peres kasvab kaks poega.

Aastal 2004 valiti ta 100 olulise soomlase valimisel 42. kohale.

Jalgpallistatistikute Assotsiatsioon AFS valis ta läbi aegade paremuselt 53. jalgpalluriks maailmas.

Jari Litmanen ise ei pea ennast suureks täheks. Ta ei armasta endast ka kui eeskujust kõnelda.

«Tuleb meeles pidada, et soome jalgpall on sada aastat vana. Mina olen vaid osa sellest, mida teised on alustanud. Olen jätkulugu kõigele eelnenule,» tunnistas Litmanen oma raamatuesitlusel.

Jalgpallilegendi enda kirjutatud elulugu «Litmanen 10» ilmus hiljuti ka Hollandis.