Soomlaste beebipakend sai jälle uue sisu

Kui beebitarvete karo kasutusele võttis oli Soome noor ja vaene riik. Ent just sellest pakist sai tasapisi sümbol sellele, et kõik inimesed on võrdsed ja et iga beebi on ühe rahva jaoks ülimalt väärtuslik.

Beebipaki pikaealisuse saladus on ka iga-aastane uuenduskuur. 2017. aastal sündivatele beebidele mõeldud niinimetatud univorm avaldati märtsi keskel. Käesoleva aasta pakendis on ühtekokku 53 eset, millega lapsuke lahedalt kuni aastaseks saamiseni toime võib tulla.​

Soome emadustoetuse ajalugu algas 1937. aastal jõustunud seadusega . Toetust anti juba järgmisest aastast alates peamiselt vähesema sissetulekuga sünnitajatele.

Seaduse taustal oli madal sündivus ning kõrge kätkisurmade arv. Ootavad emad aga saadi emadustoetusele viidates arstide ja ämmaemandate valve alla. Tänaseni on Soome vastsündinute, beebide ja sünnitanute surmade koguarv on üks väikseimaid maailmas.

Algusaastail andis ja maksis emadustoetust sünnitaja elukohajärgne toetuskomisjon. 1938. aastal sai toetust umbes kaks kolmandikku sünnitajatest. Tollane toetusmäär oli 450 marka iga sündiva lapse kohta. Summa oli kolmandik tööstustöölise kuu keskmisest palgast. Toetust määrati kas rahana või naturaalabina. Võimalus oli valida ka n-ö 50-50 variant ehk raha ja naturaalabi pooleks.

Alates 1949. aastast on emadustoetus olnud kättesaadav kõigil Soome tervishoiusüsteemi kantud sünnitajatele.

Soome sotsiaalamet KELA on jaganud toetust alates 1994. aastast.

Tänapäeval valivad pea kõik Soome esmasünnitajad raha asemel beebipaki. Vaid kolmandik soovib emadustoetust rahana oma pangaarvele saada.

Soome riikliku emadustoetuse üks variante on juba 80 aastat olnud beebipakk. / Kela / Fpa

2017. aastal on Soome emadustoetuse suurus 140 eurot .

. Soomlaste beebibakk on aastakümneid olnud maailmas ainulaadne.

KELA jagab aastast ligi 60 000 emadustoetust, neist umbes 40 000 võetakse vastu beebipakina.

Beebipakis on ühtekokku 53 eset, millest lõviosa moodustavad erinevad rõivaesemesd, mida beebi esimese eluaasta jooksul kõige enam vajab. Pakis on olemas kõik alates marlimähkmest magamiskotini. Lisaks on pakendis ka lutipudel, mänguasi, küünekäärid, ravikreem, kondoomid jmt.

Rahvasuus hüütakse beebipaki rõivaid hellitavalt univormiks. Nimelt saavat rõivaste mustri ja värvide järgi kaugelt näha, mis aastal lapsuke sündinud on. Arvamine muidugi ei pea paika juhul, kui beebipaki sisu n-ö teisele ringile on antud.

Beebipaki pappkast sobib suurepäraselt vastsündinud esimeseks voodiks. Sajad beebid on seal ka oma esimesed kümme nädalat maganud. Mugava voodikese tarvis on beebipakis kaasas nii pehme madrats, tekk kui ka pisikesse voodisse sobiv voodipesu. Pappkasti kaunistamiseks on emal endal võimalus kas osta või õmmelda ka satsiline voodiääris, mis kastist koheselt hubase pesa teeb.

Kastist voodiks: otsisõnaga «äitiyspakkaus laatikko» leiab inspireerivaid lahendusi. / Internet, montaaž

Beebipaki rõivatekstiilide värv on aastaid olnud sooneutraalne. 1970-ndate keskpaigani olid pakis leiduvad rõivad peamiselt valget värvi.

Soome beebipakk ehk ametlikuma nimega emaduspakend on 80 aastat püsinud traditsioonilisena. Samas uueneb paki sisu igal aastal, muutudes ka pidevalt ka loodussõbralikumaks.

Äsja uuenenud beebipaki sisu on nähtav videona: