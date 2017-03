Minna Canth: Olgu kõike muud, ainult mitte uinuv, poolsurnud elu!

Kirjanik Minna Canth on klassik – nii nimetavad naist soomlased ise. Muidugi tähendab see, et Soome juubeliaastal 173. sünniaastapäeva pidav naine elab endiselt. Ent mil moel? Miks on on soomlased talle pühendanud monumente, ehitisi ja tooteid?