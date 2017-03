Helsingi lennujaama töötajad saavutasid streikidega soovitud palgatõusu

Esmaspäeva öösel jõudsid Soome lennundustöötajate ametiühing (IAU) ja teenindussektori tööandjate liit kokkuleppele riigi omanduses oleva ettevõtte Airpro töötajate palgaleppes, vahendab Yle. Airpro vastutab Soome lennujaamades maapealse teeninduse eest.

Riikliku lepitaja Minna Helle sõnul on sellega pikale veninud palgaläbirääkimised lõppenud ja selle nädala lõpuks plaanitud streigid ka tühistatud. «Läbirääkimiste kulgu oli kuni viimaste hetkedeni veel väga raske ennustada, kuna mõlemad pooled tulid uute argumentidega välja, kuid praeguseks on osapooled jõudnud kokkuleppele,» ütles Helle Ylele.

Ta lisas, et tegemist oli väga raskete läbirääkimistega, kuna selle käigus suhted osapoolte vahel ainult halvenesid. Esmaspäevane kokkulepe saavutati pärast 30-tunnist läbirääkimiste protsessi. «Siin oli ka palju jah- ja ei-tüüpi teemasid, mis oli vaja ära lahendada. Väga raske oli kompromissi leida,» märkis Helle.

Küll aga tuleb märkida, et kokkulepe, mis eile sõlmiti, laieneb üksnes Helsingi ja Oulu lennujaamade töötajatele, mitte teistele lennujaamadele. Tööandjate esindajad ütlesid pressiteate vahendusel, et on rahul kompromissiga, mis lõpuks saavutati.

Eile sõlmitud palgakokkuleppe kehtivus on kolm aastat.