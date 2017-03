Helsingis avatava Soome juubelinäituse idee sündis Eestis

Soome 100. juubeli puhul avatakse Helsingi Disainimuuseumis näitus «100 Soome asja», mis jutustab Soome iseseisvuse loo argiste asjade kaudu. Läbi viie Euroopa riigi rändav näitus on osa Eestis tegutseva Soome Instituudi suurprojektist ja on valminud koostöös Eesti asjatundjatega.

Helsingi Disainimuuseumi galeriis (24.3.–28.5.2017) nähtava ekspositsiooni korraldaja on Soome Instituut Eestis ja selle kuraatorid on tuntud soome kirjanik ja kunstiloolane Anna Kortelainen ning disainer Pekka Toivanen.

«Näituse üks eesmärke on inspireerida erinevas vanuses vaatajaid nii Soomes kui ka maailmas, panna neid mõtlema, mis võiks just tema sugupõlve jaoks on tähtis olla või temas tundeid ja mälestusi äratada,» räägib kuraator Anna Kortelainen.

«Soome 100. sünnipäeva teema on Üheskoos! ning see innustas meid tegema midagi, mida saaksid kasutada ka Soome esindused mitmel pool maailmas,» räägib Tallinnas tegutseva Soome Instituudi juhataja Anu Laitila. «Kuraatorid on osanud teha inspireeriva pooltõsise ja poolhumoorika sissevaate soomlase praktilisse ja innovatiivsesse olemusse.»

5 riiki, 13 keelt

Näituse järgmine peatus on Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe lossi tallihoone Tallinnas tänavu suvel (10.6.–20.8.2017). Siit rändab «100 Soome asja» Oslosse, Madriidi ja Riiga.

Näitusel on ka veebiversioon aadressil www.100objects.fi, mida lisaks instituutidele levitavad Soome saatkonnad kogu maailmas. Veebitekstid on saadaval 13 keeles, muu hulgas ka eestikeelseina, aga ka näiteks jaapani ja araabia keeles.

Soome ja soomlaste lugu jutustav ülevaatenäitus on toodetud Eestis ja koostöös siinsete asjatundjatega: näituse on kujundanud ettevõte Valge Kuup ja ka näituse veebiversioon on valminud Eestis firmas Haam Ventures.

Eesti Soome 100 programmi avalöök

Soome Instituudi jaoks on Helsingis avatav näitus Soome 100 Eesti programmi suur avalöök. Soome sünnipäeva-aasta suur päev Eestis on 10. juuni, mil toimub palju Soomega seotud üritusi:

juubeliaasta peasündmus Eestis – suur Soome 100 kontsert Tallinnas Vabaduse väljakul

Tallinnas Vabaduse väljakul Soome tänavatoidukokad Tallinna Tänavatoidufestivalil

Tallinna Tänavatoidufestivalil Soome kaasaegse tsirkuse artistid Tadaa! tänavakunstifestivalil

Tadaa! tänavakunstifestivalil 100 Eesti-Soome jalgpallimatši ja palju muud…

Info: www.soome100.ee