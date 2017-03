President Koivisto viidi hooldushaiglasse, koju naasmine võib jääda unistuseks

88-aastase Tellervo Koivisto sõnul vajab 93-aastane president nüüdsest enam erialaste hoidjate tähelepanu ja toetust.

«Mauno on hooldekodus küll vaid ajutiselt, kuid kuna tal on vanust omajagu ja haigus on ägenenud, võib kojusaamine kahjuks vaid unistuseks jääda.»

Tellervo käib iga päeva abikaasat vaatamas. Naine tunnistab, et õhtud on nende mõlema jaoks kõige raskemad.

«Veedame Maunoga iga päev kolm-neli tundi koos. Õhtuti helistame. Oleme oma juttudes rännanud tagasi aega, mil tutvusime ja koos elama hakkasime. Aega, mil meie kirjavahetusest kõlas suur igatsus. Mulle on kõige raskem aeg päevast õhtune telefonikõne. Õhtud on ka Maunole keerulised, sest ta võib öelda, et tulgu ma talle kohe hommikul järele. Lõpuks ta siiski ikka rahuneb,» tunnistab Tellervo Koivisto värskes intervjuus.

Detsembri alguses osales president Mauno Koivisto koos abikaasaga Soome iseseisvuspäeva auks korraldatud jumalateenistusel. Ent õhtusele pidulikule vastuvõtule Koivistod enam ei tulnud.

«Isa väsib nii kiiresti, et osalemine ei ole enam võimalik,» avaldas presidendipaari tütar Assi Koivisto ajalehele IltaSanomat.

Viimati osalesid Koivistod presidendivastuvõtul 2012. aastal. President Mauno Koivisto oli Soome Vabariigi president aastatel 1982–1994.