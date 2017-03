Mis on ühist Rootsi kroonprintsess Victorial ja «Tähtede sõja» printsess Leial?

​Selle ehte ja veel 99 soomlastele tähtsat eset leiad Helsingi Disainimuuseumist näituselt «100 Soome asja», mis suvel jõuab ka Eesti näitusekülastajateni.

«Vaikset, sõnatut huumorit on ekspositsioonis palju esil,» tunnistab näituse üks kuraatoritest Anna Kortelainen.

Kaelakee nimeks on «Planetaariset laaksot» (planetaarsed orud). Hõbeehte pikkuseks on avatuna 42,5 cm ja see kaalub 121 grammi. Ehet on valmistatud ka müügiks, kee hind 2 255,00 eurot. Kõrgest hinnast hoolimata on toode nii populaarne, et soovijad peavad lemmikehte valmimist suisa ootama.

Eksponaat näituselt / Soome 100 portaal

Kaelakee on disainitud 1960-ndate lõpul ja ehe kuulub Lapponia juveelivabriku disaineri Space Silver sarja. Rahvusvahelise tuntuse sai kaelakee 1977. aastal, mil filmirežissöör George Lucas valis ehte oma kultusfilmi «Tähtede sõda».

Kaelakeed kannab Carrie Fisheri tegelaskuju Printsess Leia stseenis, kus naine annab Luke Skywalkerile (Mark Hamill) ja Han Solole (Harrison Ford) üle vaprusemedalid.

Kuidas täpselt kee filmi jõudis, sellest saab lugeda siit.