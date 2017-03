Soome segakoor tähistab Tallinnas Tormist lauldes oma 40. aastapäeva

Kontserdil tuleb esitusele nii Soome rahvamuusikat kui ka uuema aja helitöid. Kuna koori dirigent on Soome helilooja Pekka Kostiainen, kõlab koori esituses kindlasti ka tema loomingut.

Tähelepanuväärseks teeb Tallinnas toimuva kontserdi aga seik, et suur osa kavast on pühandatud äsja manalateele läinud Eesti heliloojale Veljo Tormisele ja tema loomingule. Tormis oli «Musica» auliige ja pikaaegne sõber. Helilooja mäletuseks kõlavad nüüd Tallinnas läänemeresoome rahvaste laulud tsüklist «Unustatud rahvad».

Segakoor «Musica» asutati 1977. aastal Jyväskylä ülikooli muusikateaduskonnas. Koori liikmeteks on on ülikooli tudengid ja vilistlased. Asutamisest alates on koori juhtinud helilooja ja dirigent Pekka Kostiainen.

Koor on nelja kümnendi jooksul osalenud mitmetel nii kodumaistel kui ka rahvusvahelistel konkurssidel ja festivalide, esitades muusikat rahvalauludest barokinin, sekka ka tänapäevast uusloomingut ning vaimulikke teoseid.