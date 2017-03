Kuidas küüditatud president Siberist otse Soome tipphotelli toodi

Märtsi viimasel nädala möödub täpselt sada aastat päevast, mil Soome (tollal veel tulevane) president Pehr Evind Svinhufvud naasis Soome. Mehe pagendusest naasmise mälestuseks sõidab teisipäeval Ida piiri äärest Lappeenrantast Helsingisse ka n-ö meenutusterong, vahendab Helsingin Sanomat.

Toona veel Soomele kuulunud Viiburis oli Svinhufvudile vastu tulnud sajad inimesed. Ajaloolistel fotodel on näha, kuidas mees seisab all vasakus nurgas, lilled käes. / Suomen Museovirasto

Nii vahendas HS: «Seal ta seisab omaste ja tuttavate keskel rõõmsa ja reipana.»

Svinhufvud oli juristi haridusega ja terava taibuga noorsoomlaste poliitik, kellest sai hiljem Soome kolmas president.

Väljasaadetuna elas ta Siberis enam kui kaks aastat.

«Võib öelda, et temast sai Siberis oldud aja jooksul soomlaste jaoks rahvuskangelane. Ta oli küll ka enne esimest maailmasõda ja väljasaatmist tähelepanuväärne mees, ent just pagendus tegi temast sangari,» tõdeb Svinhufvudist äsja ilmunud raamatu autor, ajaloolane Martti Häikiö HS intervjuus

Svinhufvudi väljasaatmise põhjuseks oli, et see, et ta keeldus ülemkohtunikuna Soome prokuraatoriks (tänases mõistest õiguskantsler) määramast Venemaa kodanik Konstantin Kasanskit. Svinhufvud saadet seejärel teadmata ajaks Tomski kubermangu asumisele.

Soome tagasi sai Svinhufvud tulla tänu Venemaal toimunud revolutsioonile. Keisrivõimu lämmatamise varjus ei pööranud talle enam keegi tähelepanu. Väljaarvatud soomlased, kes uudist kuuldes juubeldasid.

«Temast sai omamoodi revolutsionäär, ehkki ta ise küll toonitas, et kindlasti pole ta sotsialist. Ehkki on alati vabaduse nimel tegutsenud ja vabaduse eest seisnud. Kuid vaimustunud rahvale oli see enamvähem ükskõik,» kirjeldab Häikiö.

Svinhufvud jõudis Helsingisse neljapäeva hommikul kell 10. Rong hilines tunni jagu. Perroon oli tihedalt täis Helsingi ülikooli ja Tehnikakõrgkooli tudengeid.

Helsingin Sanomat kirjutas järgmisel päeval, et üliõpilased seisid osakondade kaupa oma lippude all auvalves. Spaleer ulatus liiprite otsast raudteehoone esisele väljakule.

Ajalehe andmeil oli piirkonnas tol hetkel umbes 10 000 inimest.

Svinhufvud ja tema abikaasa Ellen Svinhufvud sõidutati uhkes aegluses läbi lehvitava rahvasumma Esplanaadil asuvasse hotelli Kämp. Seejärel ootas sangarit ees pressikonverents ja fotosessioon.

Helsingin Sanomate toimetaja sai õiguse ka eksklusiivselt vestelda.

«Reis oli muidu päris mugva. Venelaste vagunid on avarad ja neis tunned end justkui kodus,» avaldas Svinhufvud.

«Toit oli tagasiteele asudes enam kui küll. Mida lähemale me aga Peterburile jõudsime, seda raskemaks muutus leiva saamine. Isegi pakane ei takistanud meil Siberist lahkumist, kuid tõeliselt külm hakkas mul alles Soome jõudes.”

Seejärel teatanud Svinhufvud paraku, et «väsimus tahab vägisi võimust võtta ja pole ju ka ime, sest oleme juba teist nädalat teel olnud”.