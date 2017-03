Selgus aasta parim soome keele õpetaja

Aasta õpetaja 2016 / Eesti Soome instituut

Aasta soome keele õpetajaks sai Karola Velberg.

Karola on 2003. aastal lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli soome keele ja kirjanduse erialal. Karola on tegutsenud soome keele õpetajana erinevates firmades ja koolides juba 15 aastat. Lisaks väga heale pedagoogitööle on Karola viimase kahe aasta jooksul jaganud oma teadmisi ja kogemusi nii soome keele õpetajate koolitustel, kui ka veebipõhiste materjalide ja lauamängude töötubades. Karola on aktiivne ESKÕS juhatuse liige ja EVÕLi juhatuse liige. Tema keeletunnid on vaheldusrikkad ja mängulised, millest ei puudu ka huumor.

Soome-Eesti Kaubanduskoja stipendiumi pälvis Kaja Vodi.

Kaja õpib Tartu Ülikoolis soome keelt ja kultuuri ning õpetab soome keelt Võrumaa Kutsehariduskeskuses ja Reederi Keeltekoolis. Kaja soovib stipendiumi kasutada täiendamaks oma soome keele oskust ja osalemaks Soomes Opetushallituse suvekursusel (suulise keeleoskuse parandamiseks, tase IIA või IIB).

Valimise eesmärgiks on tõsta esile, tunnustada ja tutvustada üldsusele õpetajat, kelle töö ja eeskuju on aidanud kaasa soome keele ja kultuuri edendamisele Eestis. Soome-Eesti Kaubanduskoda annab aasta õpetajale stipendiumi ning Viking Line kingib Tallinn-Helsingi-Tallinn edasi-tagasi reisiks kinkekaardi.

Kandidaate võivad esitada nii haridusasutuse juhtkonnad, kollektiivid kui ka üksikisikud ja kolleegid. Aasta õpetaja võib töötada ükskõik millises Eesti haridusasutuses. Aasta õpetaja valitakse koostöös Soome Keele Õpetajate Seltsi juhatusega ning tiitel antakse üle soome keele õpetajate kevadseminaril.

Aasta soome keele õpetaja tiitlit antakse välja alates 1997. aastast. Kõik varasemad laureaadid leiab siit.