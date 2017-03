«Ülelahe suhteraamat» on loetav nüüd ka eesti keeles

Haaravalt kirja pandud, päevapoliitika-teemaline artiklikogumik «Ülelahe suhteraamat. Uue ohu aastad» käsitleb tänapäeva Eesti ja Soome suhteid pärast 2014. aastat, kui Venemaa hõivas Krimmi. Turvatunne mõlemal maal on sestpeale kõikuma löönud. Kuigi tavainimeste igapäevaelus ei ole muutusi märgata, on riiklikul tasandil tekkinud pingeid. Kes teevad kohalikus poliitikaelus ilma ja kuidas? Kas õigem on siduda end NATOga või ei? Ometi vajavad vennasrahvad teineteisemõistmist rohkem kui kunagi varem, ent erineva ajaloolise kogemuse tõttu on see mõnikord keeruline.

Marjo Näkki on Soome rahvusringhäälingu Läänemere korrespondent. Ta on varem töötanud Soome saatkonna pressinõunikuna Eestis ning erinevate Soome meediakanalite korrespondendina. Marjo on Eesti eluga olnud kursis viimased kümme aastat, alates oma esimesest töökohast Soome lahe lõunakaldal Soome uudisteagentuuri korrespondendina.

Kaja Kunnas on kirjutanud aastaid Eesti ja Baltimaade uudiseid ajalehele Helsingin Sanomat. Tema vanaisa oli eesti luuletaja, tõlkija ja keeleuurija Villem Grünthal-Ridala ning eesti keel kõlas igapäevaselt juba tema isakodus Hyvinkääl. Esimest korda külastas Kaja Eestit 1972. aastal, 2002. aastal aga leidis ta võimaluse tulla Tallinnasse tööle Helsingin Sanomat välistoimetuse korrespondendina. Kui aastane töölähetus läbi sai, jäi Tallinn tema kodulinnaks juba perekondlikel põhjustel.

Raamatu tõlkis Tiina Maripuu, toimetas Piret Veigel ja kujundas Piia Stranberg. Avaldas kirjastus Post Factum.