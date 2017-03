Roosad laenurattad, mida ei saa varastada

Linnaratta süsteem toimib nii hästi, et loodetakse sarnase lahenduse levikut ka teistesse Soome linnadesse.

Teise auhinna sai Kallio Luottofillari (luotto – krediit /usaldus ja fillari kõnekeelne vaste jalgrattale) projekt. Selle kandev idee on, teha talgute korras korda vanad ja vigased jalgrattad. Seejärel antake need tasuta kasutada igaühele, kellel on parajasti tarvidus rattaga kuskile sõita. Nende roosaks värvitud jalgratastega saab sõita ükskõik kuhu. Sõidu lõpuks tuleb ratas jätta lukustamata ootama järgmist väntajat. Ratta võib ka tagasi tuua Kallio või Alppila kirikute juures olevatesse rattahoidikutesse.

«Laenurattad on roosad aga nende tagamõte on sinisilmne – tahtsime koos uskuda inimeste heasse tahtesse,» räägib vaimulik Teemu Laajasalo.

«Laenuratast ei saa isegi varastada. Väljaarvatud siis, kui paned sellele luku. Oleme tõesti rõõmsad selle tunnustuse eest. Laenurattaid on korrastatud enam kui sada ja igaüks neist on saadetud teele erilise hoole ja armastusega. See auhind innustab ja tänab kõiki, kes on meie projketi raames rattaid parandamas ja kokkupanemas käinud. Aitäh!»

Kolmanda auhinna sai Rattaliidu (Pyöräliitto) kampaania «Rattaga igas eas». Selle kampaania aluseks on eesmärk tuua rattasõidurõõmu neile, kellel enam ei jätku jõudu rattaga sõitmiseks. Kampaania raames viisid vabatahtlikud ratturid vanadekodude elanikke ja koduhoolduse kliente rikšaratastega linnapeale sõitma.

Eriauhind anti BoxBike Helsinki projektile, mis õpetas noortele originaalse kaubaveojalgratta disainimist ja ehitamist.

Allikad: Helsingin Uutiset ja veebikülg Poljin.fi. Pilt: Luottofillari facebooki lehelt.