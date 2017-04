Nüüd on teada: avalikustati Soome juubelikontserdi peaesinejad!

Juubeliaastale pühendatud suurkontsert on esimene kord, mil üheskoos astub lavale ja laulab nii palju Soome ja Eesti muusikuid.

«Loodame südamest, et sellest päevast saab meeldejääv sõpruse pidu.»

Eriliselt suur rõõm on, et esinema nõustusid ka mõlema maa legendid: Tõnis Mägi ja Vesa-Matti Loiri.

Loiri on Eesti publikule laiemalt tuntud tänu Soome televisioonile ja iseäranis 1970.–1980. aastate sketsisarjadest. Armastatud näitleja, koomik ja muusik tunnistab, et üllatus, kui ta eestlastelt 2010. aastal PÖFFil elutööpreemia sai: «Olin liigutatud, nähes Eesti inimeste reaktsioone. Mind peatati tänavail, inimesed olid sõbralikud, tänasid ja õnnitlesid mind.»

Tõnis Mägi sõnul ootab ta kohtumist ja ühisesinemist tuntud Soome artistiga suure elevusega.

Lisaks esinevad kontserdil veel Eesti muusikud Chalice, Iiris, Mari Kalkun, Lenna, Jaan Pehk, Jüri Pootsmann, Stig Rästa ja Villu Tamme ning Petri Laaksonen, Paleface, Ronya, Scandinavian Music Group, Tuomo ja Ailu Valle Soomest.

LAULUD LÄBI AEGADE JA UUES KUUES

Soome 100 kontsert toob lavale mitte ainult tuntud muusikud, vaid ka populaarsed laulud. Programmi on valitud ühiseid lemmikuid, aga ka uusi hitte. Kontserdi produtsent Anna Laine Soome Instituudist lubab kõigile toredaid üllatusi.

«Kuna Soome juubeliaasta lipukiri on Üheskoos, siis rõhutame meiegi seda koostehtut, mida Soome ja Eesti muusikud nii pikki aastaid teinud on. Üllatusi aga tuleb ka, sest nii mõnigi legendaarne hittlugu kõlab kontserdil hoopis uues tõlgenduses või ootamatu laulja esituses,» lubas Laine.

Üks Eesti esinejatest, Stig Rästa tunnistas, et tema kuulab siiani Soome muusikat ja ennekõike just 1980ndatel loodut. Seetõttu valis Stig ka kontserdil esitamiseks just ühe oma lemmikartisti J. Karjalaineni laulu «Mies, jolla ei koskaan tapahtuu mitään».

Soome Instituudi juhataja Anu Laitila sõnul teevad kontserdi õnnestumise nimel koostööd ka paljud Soome ja Eesti firmad. «Loodame südamest, et sellest päevast saab meeldejääv sõpruse pidu.»

Kontserdist teevad otseülekande mõlema riigi rahvusringhäälingud ehk ETV ja YLE Areena.

Tallinna linn kingib Soome juubeliaasta puhul aga kõigil soomlaste 9.–10. juunil tasuta sõiduõiguse linna kõigis ühissõidukites.

10. juuni – SOOME PÄEV TALLINNAS

Kell 15 esinevad Vabaduse väljaku kõrval Jaani kirikus noorte Eesti ja Soome muusikute kammeransamblid.

Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe lossi tallihoones avatakse samal päeval näitus «100 Soome asja», mis jääb avatuks 20. augustini. www.100objects.fi

Tallinna Tänavatoidufestivalil saab maitsta põnevat soome toitu ja Tadaa! festivalil esinevad Soome artistid. Festivalid toimuvad Telliskivi loomelinnakus 10.–11.06.2017.

Samal päeval peavad Eesti ja Soome jalgpallimeeskonnad 100 või enamgi jalgpallimatši mitmel pool Eestis ja Soomes.