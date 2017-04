Harri Rinne: Soome rock lõhnas nagu vabadus

Moskva olümpiamängudeks valmis 1980. aastal Tallinnas kultuurikeskus Linnahall, mille helivõimenduse eest vastutas peamiselt legendaarne helitehnika spetsialist Matti Sarapaltio. Tema kaudu hakkasid ka mõned pillimehed helitehnikat saama – legend räägib, et vennalik abi kestis, kuni teine pool sõbrasuhteid äritegemiseks kasutama hakkas.

Rock Summer

1980. keskel muutus kõik. Gorbatšovi perestroika ja glasnost tähendasid vabamaid olusid. Eesti muusikud pääsesid Soome turneele, ikka poliitilise valve all, kuid ketti oli juba tublisti pikemaks lastud.

Ultima Thule esines Provinssirockil, Ivo Linna oma Rock Hoteliga Põhja-Soome suusakeskustes. Eriti tihe koostöö sündis seoses Rock Summeri festivalidega. Organiseerisid loomulikult eestlased – Rock Summeri algataja Jüri Makarov, Rein Lang, ajakirjanik Erki Berends –, kuid nõu, esinejaid ja isegi reklaamplakateid saadi Soomest.

Sellega seoses avanes mitmelegi Soome bändile tee Eesti lavadele ja kohalikel areenidel esinesid näiteks Popeda, Ilona ja Miljoonasade.

Lennä, Juri Gagarin, lennä… laulsid eestlased 1980. lõpul niisama andunult nagu soomlased teisel poolel lahte.

Tihedad koostööaastad

Rohkelt püüdlusi ja soove oli ka teises suunas. Üks kesksemaid Suomirokki kontserdikorraldajaid, Jouko J. Karppanen, tõi Soome eesti esinejaid. Üle kõige hindas ta Peeter Volkonskit, kuid pidi tõdema, et Soomes polnud neile siiski turgu. Ivo Linna oli kaastegev Mikko Alatalo plaadil ja tema ansambel Rock Hotel astus mõnelgi korral kontserdil saatebändina üles. Punkbänd J.M.K.E. lindistas oma plaadi Soomes – J.M.K.E. «Külmale maale» albumilt pärit hittlaulust «Tere, perestroika!» sai tegelikult alguse kogu Helsingi plaadifirma Stupido Records tegevus.

Naabrid nagu ikka

Mitme aasta jooksul oli koostöö Eesti ja Soome vahel tihe ja mitmekülgne. Siis vajus Soome 1990. a sügavale majanduskriisi… Eestil seisis see ees peale taasiseseisvumist. 20 aasta eest tehti Soome lööklauludest veel üsna palju kavereid, nüüdseks on seegi hääbunud.

Suhted naabrite vahel on nüüdseks lihtsad ja enesestmõistetavad. On üsna mõistetav, et soomlased praktiliselt ei kuula eesti rock- ega levimuusikat ning vastupidi. Kui välja arvata see, mis on suunatud maailmaturule ning mida esitatakse inglise keeles, on popmuusika üsna rahvuslik.

Kohalik muusikamaitse toetub kultuurilisele taustale. Kui Soome rock'i kunagi Eestis kuulatigi, siis seetõttu, et see esindas midagi suuremat – vabadust.