Vesa-Matti Loiri ei saa Soome 100 suurkontserdil esineda

«Oleme kurvad, kuid tervis on muidugi veelgi tähtsam,» tõdeb Soome Instituudi programmitoimkond.

Vesa-Matti Loiri palus kontserdipublikule edastada oma kirja, milles seisab:

«Olen juhtunu pärast väga pettunud ja kurb. Olin meelitatud, kui mind Eestisse kutsuti, et siin üheskoos Soome iseseisvuse pidu tähistada. Eestil on minu südames eriline koht. Kurb, et olen sunnitud esinemise tühistama. Oleks olnud suur au Tallinnas eesti publiku ees esineda. Saatus otsustas teisiti. Kes teab, võib-olla saan oma võimaluse Soome 200 juubelikontserdil.»

Vesa-Matti on lubanud jälgida kontserti televiisorist.

Saadame talle kindlasti sealtkaudu terviseid!