Suurkontserdi produtsent: see on omanäoline kingitus Eesti rahvale

Midagi sellist võiks Laine vabalt teha ka venelastest ja näiteks Moskvast ja selle ümbrusest, sest lapsena käis ta ühena sadadest soomlastest paar suve just seal kandis pioneerlaagris. Midagi traumaatilist ta neis laagrites ei kogenud. Pigem vastupidi.

«Juhtusin mõni aeg tagasi nägema eesti filmi «Sigade revolutsioon» ja mõistsin, et noored on alati ühtmoodi noored olgu riigikord või aeg millised tahes. Igal ajal on osatud elada ja olnud kõigest hoolimata ka tore.»

Pisut suuremana oli Anna juba Moskvas ühe pere juures aupair ja õppis Maija Aleksandrovna nimelise ülikooliprofessori eestvõttel õhtuti vene keelt ja kirjandust.

Ent siis ostsid Laine vanemad suvekodu Eestisse, Pärnumaale. Ning Laine elus algas uus ajajärk ning ta veedab juba teist aastakümmet suve just Pärnumaal.

Sõpruskond on Anna muidugi lai, ent on üks väike kildkond eriti lähedasi. Hoolimata sellest, et elatakse Läänemere/ Soome lahe erinevatel kallastel.

«Me nimetame oma sõpruskonda «kirstukandjateks» – me oleme väiksest peale koos olnud ja usun, et kõnnime lõpuni. Sõna otseses mõttes kirstu kandes hauani.»

Soome-igatsus tähendab Anna jaoks tuttavlikke kohtumisi.

«Iga kord kui Helsingis olen, kohtan kuskil kohvikus või metroo eskalaatoril kedagi, kes tervitab või pärib, kuidas läinud on. Nagu Ultra Bra laulus: «tulen kaupunikiin, jossa minut tunnetaan kahviloissa...» Eestis seda momenti ei teki ja selline ootamatu kohtumisrõõm tekitab Soome-igatsuse.»

Anna Tallinna kodu külalistetuba on niisiis pidevalt broneeritud – kogu aeg on keegi külas, tulekul või minemas. Mida aga Anna sõpradele Eestis näitab ning millistele küsimustele kõige rohkem vastama peab?

«Põhiliselt küsitakse n-ö turvaliste taksode kohta. Aga imetlusega on märgatud ka seda, et Eesti on mitmel tasandil palju ekstravertsem ja paindlikum kui Soome. Jah, ma tunnen Eesti arengu üle uhkust, eriti veel seetõttu, et kõik on siin toimunud nii kiiresti ja lühikese aja jooksul.»

Anna meenutab, kuidas ta ühel päeval jalgrattaga Tallinnas tiirutades jõudis Patarei vangla esisele rannaribale ning kuidas liival istudes jälgis merel sõitvaid laevu.

«Tajusin korraga väga selgelt, mida tähendas eestlastele üks valge laev ja kuidas meie – soomlased, olles ometi nii lähedal, ei suutnud ega saanud teid, eestlasi, aidata. Ent seda suurema imetlusega jälgin neid inimesi, kes on sellisest ajast elu ja selgrooga välja tulnud. Meil, tänastel noortel hakkamasaajatel on nende aegadega võrreldes ikka hoopis lihtne. Ja paljus ju ainult tänu sellele, et meie vanavanemad on võidelnud ja teed rajanud.»

Nii kõlab suurkontserdil austusavaldusena eestlastele üks laul, mis isiklikult Annale juba mõnda aega pisarad silma toob. «Minu jaoks on siiani uskumatu, et Eesti elus on olnud aegu, mil teatud laule ei tohtinud laulda.»

Vihjena öelgu öeldud, et seda isamaalist laulu esitavad eesti keeles kaks soome artisti – Saara Aalto ja Petri Laaksonen.

Ka soomlase hingeelust saab eestlane tänu suurkontserdile paremini aimu.

«Valitud laulud kuvavad üsna hästi tänast Soomet ja soomlase mõtteviisi. Ning kontsert tervikuna on parim näide soomlaste suhtumisest: meil võib olla erimeelsusi, kuid kui me tõesti soovime ja proovime, siis üheskoos teeme suuri asju!»

Vabaduse väljakul õhtul kell 18 algaval suurkontserdil esitavad Soome ja Eesti artistid üheskoos siin ja sealpool lahte tuntud laule. Oodata on ka üllatusi.