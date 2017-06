Kas oled valmis? Algab fotokonkurss «100 HETKE»

Osalema on oodatud kõik, kel fotoaparaat või pildistamisvõimeline telefon käepärast on!

Pildistada võib absoluutselt kõike: loodust ja inimesi, esemeid ja sündmusi.

Piltidele võib juurde kirjutada ka loo või jutustuse, ent enamasti räägib üks hea pilt ju rohkem kui sada sõna.

Fotosid võib jagada sotsiaalmeedias ja pildikeskkondades juhul, kui need on varustatud kindlate märksõnadega. Nii tuleb eestlase Soome-pildid varustada märkega #soomehetk ja soomlaste koondpildi naaberrahvast leib märksõnaga #vironhetki.

Parimad pildilepüüdjad saavad auhinnad!

/ fotokonkurss 100HETKE logo

NÄITUS TALLINNAS JA HELSINGIS

Jäädvustatud hetkedest valib žürii välja ühtekokku 100 fotot – 50 Eestist ja 50 Soomest. Nii saavad konkurss ja näitus ka oma nime «100 HETKE». Näitus on nähtav mõlema maa pealinnades

Viru Keskus, Tallinn, 3.–19. november 2017

Sanomatalo, Helsingi, jaanuar 2018

Usume, et just neid pilte nähes sünnib arusaam, kuidas ja millistena me teineteist õigupoolest näeme.