Kaksikmaa kui unistus Eesti-Soome liitriigist

Ajaloolane Seppo Zetterberg on meenutanud paljudes oma artiklites ja teostes, et juba esimesel üldlaulupeol 1869 Tartus osales kaks soomlast Reinhold Aspelin ja Carl Gustav Swan, et arutada eesti ja soome rahva keelte lähenemise võimaluse üle. Lydia Koidula kirjutas tollal Kreutzwaldile, et me panime laulupeol Soome sillale nurgakivi.

1870. aasta algupoolel kirjutas Koidula oma armastatud soomlasest sõbrale Antti Almbergile, et «Soomemaa on meil alati kui laiem ja suurem isamaa mieles ja südames». Almberg vastas lootvat, «et kord see päev koidab, mil Eesti ja Soome rahvas ühendatud, iseseisva rahvuskonnana võtab osa inimsuse suurest kultuuritööst!»

Ja kui 1881. aastal sai Soome Kirjanduse Selts 50aastaseks, kirjutas Koidula oma kuulsa luuletsükli «Soome sild»:

Silla otsad ühendatud,

Kandes ühte isamaad

ja et

Issand ise jagab hinda,

Et meil kokku käivad teed!

Romantiline ja luuleline Soome sild hakkas vähehaaval saama konkreetsemat sisu. Pärast 1905. aasta revolutsiooni kirjutas end Soomes varjanud Konstantin Päts kaheosalise visiooni «Soome-Eesti sild», mis ilmus Peterburi Teatajas 1909. aastal. Päts kirjutas, et eestlastel pole teist lähemat kultuurrahvast kui soomlased. Soome ja Eesti vahel tuleks eriti edendada majandus- ja kultuurisuhteid. Näiteks pani Päts ette asutada soome-eesti pank ja korraldada ühiseid põllumajandusnäitusi.

Kui Venemaa olukord muutus sügisel 1917 üha kaootilisemaks, siis arvas pikalt Soomes elanud Gustav Suits, et Eesti peaks pürgima iseseisvuse poole ja samas moodustama uniooni Soomega.

Kirjanik Frideberg Tuglas kirjutas samal aastal 1917. ajalehes Uus Postimees kaheosalise kirjutise «Aja küsimused». Vana Soome silla mõte on nüüd taas esile kerkinud ja enam mitte romantilise unelmana.

«Ei, see ei ole paljas unistus. See on suurem küsimus kui meile ajaloos kunagi on esitatud.»

Aastal 1918 arendati Soome ja Eesti uniooni Saksamaa varjus. Saksamaa oli veebruaris okupeerinud Eesti. Soome valitsus oli aga kutsunud kodusõjas Saksamaa appi ja järgis Saksa orientatsiooni novembrini.

Aprilli keskel andsid polkovnik Johan Laidoner ja maanõukogu liige Julius Seljamaa Peterburis põranda all tegutsenud endisele Soome ministrile ja riigisekretärile Carl Enckellile dokumendid, mis tuli toimetada Soome riigihoidjale Pehr Evind Svinhufvudile.

Svinhufvud küsis, kas poleks mõeldav, et Eestist saaks riik, mis moel või teisel liituks Soomega. Näiteks nii, et Soome, Ida-Karjala ja Eesti moodustaksid kaksikmonarhia, millel oleks ühine kuningas. Kahe sõjavaheline poliitiline elu läks aga oma teed, oli kemplemisi, identifitseeriti end suurriikide ootuste järgi.

Kui Nõukogude Liit okupeeris 1940. aastal Eesti, haaras president Konstantin Päts taas oma lemmikteema järele Soome-Eesti ühisusest. Päts toimetas 1940. aasta 30. juunil – samal päeval, kui ta Tallinnast koos perega Stalini käsul Venemaale küüditati – Soome Tallinna-saadikule Paavo Johannes Hynninenile kirja, mida on vahel kutsutud Pätsi testamendiks. Päts pani ette, et Eesti peaks ühinema Soomega liitriigiks, kus ühised oleksid riigikaitse, välispoliitika, majanduspoliitika ja rahaühik. Kahjuks oli siis juba hilja. Piiririikide ühine välis ja kaitsepoliitika oli ebaõnnestunud, ees olid sõjaastad.

Eesti-Soome ühisetendus toob meid uude aega jagab lähedust ja jagab inimliku kokkuhoidmise sõnumit.

«Kaksismaa/ Kaksoismaa»

lavastab Anni Mikkelsson (Soome, Meriteatterist;

(Soome, Meriteatterist; kunstnik on Kristel Maamägi;

valguskujundaja Mari-Riin Villemsoo (TÜVKA);

koreograaf on Suvi Kemppainen (Soome);

osades: Jonnakaisa Risto, Vera Veiskola, Heidi Ajanto, Hennariikka Laaksola, Laura Niils, Liina Leinberg, Kaija M Kalvet, Birgit Landberg, Karl Edgar Tammi ja Mihkel Kallaste.

MILLAL?

Esietenduse on 21. juunil. Järgmised etendused 27., 28. või 30. juunil ning 1. ja 2. juulil. Etenduse algus on kell 19.

Etenduse kestus 1 h 40 min koos vaheajaga. 45 minutit enne etenduse algust ja vaheajal on avatud kohvik Kaksismaa Kuppila, kus arveldame sularahas.

Igale etendusele järgneb traditsiooni kohaselt vestlusring näitlejate ja erikülalistega, seekord Soome-Eesti valdkonna tegijatega (Imbi Paju, Mika Keränen, Pihla Maria Siim jt).

KUHU TULLA?

ERMi Viinaköök asub muuseumi A sissekäigu kõrval järve ääres (Muuseumi tee 2, Tartu). Soovitame kaasa võtta ka piknikuteki või pleedi!

PS! Must Kast kogub 1. juunist toetust väikekaubiku ostuks läbi «Ma armastan aidata» annetuskeskkonna. Rohkem infot SIIN.