Kolm Soome kunstnikku valiti Tallinnas toimuvale rahvusvahelisele kunstinäitusele

Klaasikunstniku ja keraamiku Riikka Latva-Somppi seeria «Kehaline ajatunnetus» pöörab tähelepanu aja kaduvusele ning sai algtõuke tema armsa sõbra surmast.

Kunstnik kirjutab oma loomingu saateks nõnda: «See on ilmselt keskikka jõudmisest. Ükskõik kui palju meditsiin areneb, vananevad meie kehad ikkagi. Poolteist aastat tagasi diagnoositi mu sõbral vähk. See pani mõtlema, kui väärtuslik on iga meie väike kehaosa. On vaid kitsas piir elusate, hingavate olendite ning oodatud või ootamatu hetke vahel, mil me saame lihaks kui mateeriaks. Nagu elus ikka, ületas mu kallis sõber selle kitsa piiri.” Seeriasse kuuluvad klaasist siseorganid («Tšehhi kopsud», «Vaene väikene organ» ja «Vaesed väikesed organid»).

Sotsiaalset kunsti esindab näitusel Jaako Leeve, kes lõi oma traditsioonilise Soome rüiuvaiba nimega RUG (ingl k vaip) koostöös Vihtis asuva Kisälli töökojaga, kus töötavad erivajadustega kutselised käsitöölised. Projekt näitab, kuidas sotsiaalkunst saab luua puudega täiskasvanutele kognitiivse arengu ja õppimise võimalusi. Jaako Leeve soovis sellega rõhutada tähenduslikku tööd ja teadlikkust üksikisiku osast tervikus. Näituse avamisel Tallinnas olid kohal ka teose loomisel kaasa löönud käsitöölised.

Kolmas näitusele valitud Soome kunstnik Ulla Ahola on teinud prosside seeria «Mäletada (mitte unustada)», mille materjalina on kasutatud näiteks lubjakivi, puitu, hõbedat, aventuriini, seritsiitkvartsiiti ja klaasi.

Ulla Ahola oskab hinnata aegluse võlu meie kiires igapäevaelus ja kirjeldab oma loomingut nii: «Kividega töötamine võtab aega. Kivi lihvimine võtab aega, kuid aeg tuleb tööle kasuks. Kivi annab mulle aega mõelda ja ideedel sündida.»

Prosside seeria sai algtõuke mälestuste teemast. «Mind lummab see, kuidas kogemused, mälestused ja jutustus ajas kokku sulavad ning loovad täiesti uue loo – mälu,» selgitab Ahola.

«Teema on minu töövahend ja käivitaja, kuid ma ei ole sellele truu. Ma alustan mõttest, kuulan oma vaistu ja usaldan seda, nii et algsest ideest saab miski muu.»

VII Tallinna rakenduskunsti triennaal keskendub ajale – selle tajumise subjektiivsusele ja tasakaalu leidmise keerukale kunstile.

Peanäitusel «Ajavahe. Time Difference» on esindatud 49 kunstnikku 19 riigist – palju on Skandinaavia ja Kesk-Euroopa kunstnikke, kaugemad külalised on pärit Hiinast, Taiwanist, USAst ja Kanadast.

Rahvusvaheline žürii valis tööd välja 256 laekunud idee seast, valitute seas on ehte-, klaasi- ja tekstiilikunstnikke, keraamikuid, seppi ja eri distsipliine omavahel kombineerivaid loojaid. Kui muidu teevad rakenduskunstnikud ikka «praktilisi» asju, millega «päris maailmas» ka midagi peale on hakata, siis triennaalile valitud tööde puhul on rakenduslikkus tagaplaanil ning oluline on idee ja selle mõjus esitusviis.

Näitus «Ajavahe. Time Difference»