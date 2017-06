Tarja Halonen jäi fotosilma ette kodutuna tänaval kössitades

Fotol istub president Tarja Halonen eluheidiku olemisega ning kannatanu ilmel tänavakividel maas ja vaatab tuimalt tühjusse.

Pilt on osa Soome Päästearmee kampaaniast «Aita inimest». Foto osutab, et isegi president pole kaitstud allakäigu trepi madalaima astme eest.

«Ebaõnn võib tabada meist igaüht. On oluline aidata ja märgata hädasolijat. See on argine inimõiguste eest seismine,» märgib Halonen Päästearmee pressiteates.

Lavastusliku pildi kodutust presidendist tegi fotograaf Anton Sucksdorff. Sesssioon toimus maikuus Helsingis Kallio linnaosas – presidendi kodu läheduses. YLE andmeil õnnestus pildistamine suurepäraselt, president suutis vähem kui 20 minutiga pakutud rolliga samastuda.

«Ma ei oleks osanud rohkemat oodatagi. Ta oli tõeline professionaal,» avaldas Sucksdorff.