Hollywoodi täht Ashton Kutcher kiidab Soome mänguparke

Näitleja ja produtsent Ashton Kutcher (39) postitas 19. juunil oma Facebooki fännilehele videloo sellest, millise süsteemi alusel on nii mõneski Soome mängupargis lastehoiusüsteem korraldatud. Muuhulgas on videos näha, kuidas mänguparki toodud lapsed saavad lustile lisaks ka tasuta lõunat.

– Soome süsteem on hea eeskuju, millest võiksime õppida, kirjutas Kutcher videole saateks juurde.

Videolugu ilmus algselt veebilehel aplus.com, mille asutaja ja juhatuse esimees Kutcher on. Soomekeelsena avaldas uudise IltaSanomat.

Kutcheri kontot jälgib sotsiaalmeedias enam kui 17 miljonit huvilist.

Varasemalt on filmitäht kiitnud Soome sotsiaalsüsteem ja Kela pakutud võimalust seotada nn beebipakend. Ehkki ka mujal maailmas on taoline pakike juba kasutusele tulnud, on Soomes pakike pika ajalooga ning enidselt tasuta saadaval.

Kutcheril on kaasa Mila Kunisega kaks last: 2-aastane tütar Wyatt ja pooleaastane poeg Dimitri.