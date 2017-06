Vaata uuesti: selline oli Soome populaarseim jaanisaade*

Jaanilaupäeval kell 16 alanud Facebooki live sai sadu tuhandeid vaatajaid ja Hihna247 videod said sotsiaalmeedias kokku üle miljoni vaatamise, vahendas Kauppalehti. Kell 23.30 siirdus otseülekanne telekanalile Sub. Seal sai see kokku 245 000 vaatajat. Vaatamise tipphetkel oli Sub vaadatuim telekanal kogu Soomes.

«See on ennenägematu. Soomlased läksid massiliselt kaasa uue kultuurikogemusega. Keskööjärgsel ajal oli tunda midagi maagilist. Ehk oli see kaasaegse jaaniöö võlu,» rääkis Sub telekanali juht Lauri Ogawa.

Prisma ja Sub lubavad otseülendeid jätkata ka tulevikus.

