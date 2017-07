Miks lehvivad Soomes lipud Eino Leino päeval?

Soome rahvusbiograafia koostajate sõnul oli Eino Leino «kui sündinud luuletaja». Ta oli esimene, kes suutis soome keelt sujuvalt ka kunstipäraselt kasutada. Rahvapärimusest ja kalevalalikust taustast sõltumata haaras Leino laiemalt ka euroopalikku kirjandust ning temast kasvas kiiresti maailmakodanik. Alla poolesajandi pikkuse elu jooksul jõudis Leino nii mõndagi ehk numbrite keeles avaldas ta oma 47 eluaasta jooksul 80 kogumikku, neile lisaks hulgaliselt artikleid, arvustusi ja kolumne ning hulgaliselt tõlketöid. Ent, mis tähtasim – kirjutades oli Leino eesmärk piirideülene inimlikkus. Olles loomult korraga nii kunstnik kui võitleja, kirjutas ta end sügavale soomlaste hinge.

Tänapäsevases mõõtkavas vaadatuna oli Eino Leino (1878-1926) – nagu ta ise Eilas Lönnroti kohta kord torkavalt lausus – «rahvuslikul raamaturiiulil kivikujuna teiste seas».

Soomlane ei oska kujutledagi oma maad ilma Leinota. Fakt on, et Leino tahtis Soome kodakondsusest lahti öelda. Sedavõrd pöördumatult pettus sõjatraumast räsitud aateline rahuarmastaja oma rahvas ja juhtides. Ning kirjutas Vabaduse raamatule karmisõnalise eessõna. See pahandas omakorda Leino seniseid toetajaid ja lugejaid, kes nüüd aga talle selja pöörasid. Luuletaja ja kirjamees jäi ilma oma senisest toetusrahast ning lõpuks sai temast peaaegu kerjus.

Kui Leino 1921. aastal Eestis viibis, saatnud ta Soome toonasele presidendile Ståhlbergile palvekirja, milles soovis Soome kodakondsusest lahti öelda. President jättis palve rahuldamata. Kõigest viis aastat hiljem maeti Leino Soome riigi kulu ja kirjadega ning suurejooneliselt. Tüliõunast ja karmidest sõnadest hoolimata

«See rahvas ei seedi midagi ega kedagi enesest suuremat. See rahvas on andekas oma vihas ja mitte armastuses, sest see ei või armastada muid peale enese ja omasuguste. Kui mulle viimsel hetkel öeldaks, et siin maatükil elab rahvas, kes ei ole vennatapja ega pea salaviha, olles naabrile kade, võin siis ehk minagi parema põhjusega silmad kinni vajutada, sest siis mina tean, et Soome rahvas on surnud.» – Eino Leino raamatu «Vapauden kirja» eessõnas aastal 1918

Oma esimese luulekogu avaldas Leino 18-aastasena (1896). Need read on tänini soomlaste tegelikkuses: olgu õnnitluskaardil või pühendusi kirjutades – enim tsiteertakse just Leino luuletusi. Nii on Leino luuleridadest saanud ühisvara, mida kasutades sageli isegi enam ei mainita, et tsitaadi pani kirja kord Eino Leino.

Oma eluajal polnud see kõik aga Leino jaoks sugugi enesest mõistetav tulevik. Ta ei olnud tunnustatud luuletaja ega peetud ka paljuks temaga arvestada. Oli ta ju uuendusmeelne ning tabude muutja. Boheemlase maine saatis Leinot ja rüütas mehe fiktsioonirohkesse legendi-keepi. Nii on ka paljud Leinost loodud näidendid ja filmi pigem pinnapealsed vesivärvipildid, milledes tema elujanulise loomingu sügavaim sisu on jäänudki mõistetamatuks.

Soome luulesõbrad armastavad Leino luulet aga sedavõrd, et 70 aastat pärast luuletaja surma ilmunud Hannu Mäkelä romaan «Mestari» (e.k. Meister. Eino Leino elu ja surm», Sinisukk, 2003) ronis hetkega raamatumüügi tippu ning tõi endaga kaasa ka uue ja noorema põlvkonna huvi Leino luulekogude vastu.