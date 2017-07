Piirideta meri toob Käsmu ka Soome presidendi

Näituse avamine toimub Viru Folgi esimesel päeval, 11. augustil kell 17.00. Avamisel kõnelevad Soome suursaadik Eestis Kirsti Narinen, president Tarja Halonen, Aarne Vaik Käsmu Meremuuseumist ning Viimsi Rannarahva Muuseumi teadusjuht Maivi Kärginen ja teadur-kuraator Külvi Kuusk.

Kuraatorid tutvustavad näitust festivalikülastajatele ka laupäeval, 12. augustil kell 12 ja kell 18.

Rohkem infot ning näituse kirjelduse koos inglis- ja soomekeelse tõlkega leiad Facebookist.

Tänavune Viru Folk on pühendatud Soome sajandale juubelile. Kohal on folk-metal'i lipulaev Finntroll, akordionivirtuoos Kimmo Pohjonen, Rommakko, Wimme & Rinne, pop-folk- bänd Whale and the Village, Värttina, Topi Saha, Hermanni Turkki, Pekko Käppi ja K:H:H:L, Kassiahastus, Jaakko Laitinen ja Väärä Raha Soomest.

Festivali avab reedel 11. augustil kell 19.45 president Tarja Halonen.

Festivalilt ei puudu ka eesti muusikud – ansambel Antsud, Indigolapsed, Mick Pedaja, Mari Jürjens & bänd, Öösorr, Dagö, Untsakad, Mari Kalkun & Runorun, Villu Talsi & Martin Müller, Kristjan Üksküla, Rüüt, Põhja Konn jpt.

Lapsi rõõmustavad päris ehtsad tegelased Naantali Muumimaalt ehk Muumitroll, Sniff ja Väike My. Põhjanaabritele teeb ka kummarduse KÄFF ehk Käsmu filmiprogramm. Meremuuseumi tagune täitub erinevate saunadega ning festivali alal saab maitsta nii soome rahvustoite kui joogipoolist.