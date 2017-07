Soome teemapäev jõuab ka Pärnu filmifestivalile

​Kõiki festivalifilme saab vaadata nii Pärnus kui ka ETV ekraanil. Filme saab eel- ning järelvaadata ka festivali veebilehel. Samas võib ka oma lemmiku poolt hääletada, sest toimub Eesti Rahva Auhinna e-hääletus!

Pärnu filmifestivali korraldaja Mark Soosaare sõnul saab filmipeo teemat – «Elamise kunst» – mõista mitmeti.

Pärnu filmifestivali pealik Mark Soosaar koos Angolast pärit žürii liikme Alzira Assisega. / Urmas Luik

«Näiteks saab seda võtta ka kui kunsti ellu jääda. Nii lähevad sinna alla põlisrahvad, keda globaliseerumine välja sööb, aga ka pagulased ja isegi eestlased, kes ka oleme kunagi kusagilt siia tulnud ja peame igapäevaselt mõtlema, kuidas väikerahva kultuur ellu jääb,» rääkis Soosaar Vikerraadio saatele «Uudis+» antud intervjuus.

Soosaare sõnul saavad suvepealinna kohale tulnud osa vahetumast filmielamusest, sest dokumentaalkaadritele lisaks võib otse ka filmitegijatega suhelda.

«Enamik nomineeritud filmide tegijad on Eestis kohal,» kinnitas Soosaar. Mida festivali hing ja ellukutsuja veel raadiointervjuus kõneles, saad kuulata siit:

Ent nüüd tähtsaima juurde: lähenevaks Soome Vabariigi 100. aastapäevaks on XXXI Pärnu Filmifestivalil pühapäeval, 9.juulil Soome teemapäev. Kava toetab Soome Vabariigi suursaatkond Eestis. Tasuta filmid linastuvad Sütevaka Humanitaargümnaasiumi saalis.

Kell 11.00 KOOLIPOISI ELU – 58’

2002, Soome

režissöör Lasse Naukkarinen

Mõned aastad tagasi valmis Lasse Naukkarineni film «Kunstniku elu», kus soome filmilooja kujutas elavalt oma mudilasest poja Esa fantaasiamaailma. Uues filmis «Koolipoisi elu» läheb Esa kooli, kuid tema kunstnikuhing pole surnud. Esa mängud hakkavad tasapisi muutuma tõsisemaks loominguks.

Lisaks tantsudele mõtleb ta välja ja teostab oma esimese animatsioonifilmi. Esal on seda teha lihtsam kui teistel lastel, sest tema ema on tuntud soome multifilmilooja. Lasse Naukkarineni film on hümn loovusele.

Kell 12.00 MIINA!, 89’

2001, Soome

režissöör Lasse Naukkarinen

Portreefilm soome skulptorist Miina Äkkijyrkkäst, kelle vastuoluline ja maskuliinne iseoom tekitavad palju probleeme. Miina, kes kaitseb oma haruldast avariilistest autokeredest tehtud lehmakarja, ei jäta kedagi külmaks.

Kui mõned teda tuliselt vihkavadki, siis teised suhtuvad temasse imetluse ja armastusega.

Kell 14.00 SPANDEX SAPIENS – 87’

2016, Soome

filmitud Kanadas ja Soomes,

režissöör Oskari Pastila

Eesti keeles puudub siiani sõna, mis kirjeldaks Michael Majalahti turnimist mustkunsti ja maadlustsirkuse piiril. Pakume, et Michael on «maadluskunstnik».

Kanadas üles kasvanud ja nüüd Soomes elav mees püüab oma ainsast elust kujundada kunstiteost, kus peale tema on tegelasteks ka partnerid areenilt. Intiimseks läheb film siis, kui 40-aastane «maadluskunstnik» ning rockstaar Michael kiindub endast palju nooremasse konkurenti, naismaadlejasse Jessicasse...

Kell 16.00 TALLINNA TUHKATRIINU – 69’

1996, Soome,

filmitud Eestis,

režissöör Pirjo Honkasalo

Dokumentaalportree Tiiu Silvesest, Eesti 1990ndate jõukaimast naisest. Nõukogude ajal töötas ta matemaatikaõpetajana, 1984. aastal müüs aga lilli Tallinna tänavail. Kui NSVL kokku kukkus, kogus ta nõukogude raskemetallitööstuse jääke ja müüs neid Läände. 1989. aastal kirjutas Pravda: «Proua Silves müüb maha kogu Nõukogude Liidu.». Metalliäri aga kuivas kokku ja Tiiu Silves pidi otsima uusi tegevusalasid oma firmale.

Kell 17.30 ELUAUR – 84’

2010, Soome,

režissöörid Joonas Berghäll, Mika Hotakainen

Soome mehed alasti saunas, jututeemad väga isiklikud ja kohati ka raskemeelsed. Need on lood armumisest, sünnitamisest, vallatlemisest, surmast. Sõnaga – elust enesest. Kaamera jäädvustab Soome maastike ürgset ja lihtsat ilu, saunu ja mehi kogu üle maa. Dokumentaarium avab meeste hingi eriti intiimsel ja poeetilisel viisil.

kell 19.00 MERERETK – 56’

2017, Soome,

filmitud Soome lahel,

režissöör Jouni Hiltunen

Soome laht on maailma üks kaunematest meredest. Selle geoloogia ja loomastik on ainulaadsed. Kuid see olevat merelistest aladest ka üks saastatumaid. Jouni Hiltunen viib oma poja Soome lahe retkele. Ta ise käis oma nooruspõlves sellisel retkel ja tol ajal oli vesi selge ja merekooslus mitmekesine. Kuidas näeb aga välja meri, mis kunagi näis kui paradiis, aastakümneid hiljem?

