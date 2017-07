Tornide väljakul õitseb ka Soome aed

Soome isseisvumise juubeliaastal on see lilli ja õiteilu armastav põhjamaa muidugi lilleehtes. Ning iseäranis jääb silma, et linnaparkide ja haljasalade istutustes kasutatase kas asinult valgeid lilli või siniste ja valgete lillede kombinatsioone.

Millised lilled millist lugu räägivad, saab näha kuni augusti lõpuni aga ka Tallinnas Tornide väljakul. Traditsioonilisel lille(aia)festivalil on sel aastal esindatud ka Helsingi linn.