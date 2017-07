Romi Hasa: Helsingi kõige rohelisemad rajad

Tõesti – isegi mitu soomlast on avaldanud arvamust, et ma tunnen Helsingi kauneid rohelisi «nurkasid» juba paremini kui nii mõnigi päris helsinglane.

Kaardi joonistamine on kindlasti väärt mõte, aga olgu siinkohal peamised soovitused niiöelda kiirkorras ka kirjalikult ära märgitud. Kasvõi näiteks seetõttu, et nüüd, juuni- ja juulikuu vahetumise aegu, on kõnealused pargid lausa uppumas mõnusasse rohelusse, samas linn on rahvast üsna tühi.

Minu eriline nõrkus on jalutamisrajad, mis kulgevad mere läheduses. Helsingis on neid lihtne leida, kuna linn paikneb enam kui 300 saarel. Kõige majesteetlikumad ja uhkemate vaadetega on Kaivopuisto pargi rajad ja kohe sealsamas kõrval asuv Eira rannapromenaad. Kaivopuisto – Eira trajektoor pakub palju vaheldust: varju pakkuvaid põlispuid, laste mänguplatse, pea vahemerelikku vaadet paadisadamale. Seal on terve rida kohvikuid (näiteks Ursula, Mattolaituri, Carusel, Birgitta, Löyly), minigolfi- ja rulaplats, rannakaljud ja jäätisekioskid. Eira linnaosa majad meenutavad pisikesi lossikesi, tegemist on ühe Helsingi kalleima kinnisvaraga elurajooniga. Mitte kusagil mujal Helsingis ei märka ringi tiirutamas nii palju lahtiseid sportautosid kui Eiras. Meie pere suur lemmik on Pappagallo jäätisekiosk – teist nii head jäätist siin riigis ei tea.

Suurepäraseid jalutamistrajektoore pakuvad ka mitmed (kesklinna lähedased) saared. Vabaõhumuuseumi saar Seurasaarile ja pisikesele park-saarele Tervasaarile pääseb üle silla jalutades. Pisikese laevareisi kaugusel on näiteks kindlussaar Suomenlinna ja alles hiljuti laiale publikule avatud, tõeliselt puutumatu loodusega Vallisaari.

Mõnus veeäärne jalutamisring otse kesklinnas on tiir ümber Töölönlahti lahe. Lisaks kaunitele vaadetele on Töölönlahti ääres ka toredad mänguväljakud ja (suve)kohvikud. Samas kõrval asub Helsingin Talvipuutarha kaunis vanaaegne talveaed, ümbritsetuna roosiaiast.

Lõpetuseks – aga mitte vähem tähtsana – päris kesklinna lähedal asub Helsingis ka üks n-ö kõigi mugavustega (riietuskabiinid, WCd), aga turistidele ilmselt vähem tuntud ujumisrand: Mustikkamaa rand. Mustikkamaa on loomaaiasaare Korkeasaari naaber, oma looduse poolest meenutab ta Eesti Lohusalu poolsaart. Ranna parkla lähedal on hiljuti avatud uus, Torpedo kohvik ja teel parklast mere äärde püüab pilku puu otsas ronimise seiklusrada Korkee.

Tere tulemast Helsingi rohelusse!

Artikkel ilmus portaalis Edasi.org. Autor Romi Hasa on portaali Helsingi-kirjasaatja, endine Eesti ajakirjanik, nüüdne Soome koduperenaine, kes elab Helsingi agulis koos muusikust abikaasa, kolme lapse ja koeraga ning vaatleb Eesti elu väikselt distantsilt.